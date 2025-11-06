Barça y Madrid llegan necesitados al primer euroClásico

Archivo - Kevin Punter y Edy Tavares durante el último Barça-Real Madrid de Euroliga - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça y el Real Madrid se miden este viernes (20.30 horas) en el Palau Blaugrana, en la novena jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con ambos equipos necesitados de un triunfo de prestigio tras un inicio de temporada un tanto decepcionante, pero que un triunfo ante el eterno rival podría solucionar en gran parte.

Los dos equipos vienen de imponerse en la última jornada de Euroliga. El Barça venció en Belgrado ante Partizán por 76-78, mientras que el Real Madrid pasó por encima (84-58) del vigente campeón Fenerbahçe. Con estas dos victorias, ambos conjuntos están en puestos de 'Play-In' aunque con el objetivo de aspirar a cuotas mayores.

En el caso del Barça, se podría considerar positivo el arranque en la Euroliga. Con un récord de cinco victorias y tres derrotas, el equipo blaugrana ha logrado triunfos de mucho mérito en pistas difíciles como la de Panathinaikos o la de Partizán. Peor rendimiento está ofreciendo en el Palau Blaugrana, donde no está igual de fiable que en años anteriores.

Ejemplo de ello es la derrota del pasado domingo frente al UCAM Murcia (78-81) en el duelo de Liga Endesa. Los de Joan Peñarroya realizaron una primera parte desastrosa, llegando a ir 21 puntos abajo. El escolta español Dario Brizuela tuvo un triple para llevar el encuentro a la prórroga, pero no entró y el Barça sumó una nueva derrota decepcionante.

Aunque la peor noticia fue la lesión de Tornike Shengelia. El ala-pívot georgiano sufrió un esguince en su tobillo izquierdo y es seria duda para el choque de este viernes frente al Real Madrid. En caso de confirmarse esta baja, seria un golpe muy duro para el equipo blaugrana, que lleva ocho encuentros sin ganar a su eterno rival.

EL MADRID A POR SU PRIMER TRIUNFO COMO VISITANTE EN EUROPA

El Real Madrid se impuso (90-97) en el último duelo de Euroliga disputado en el Palau Blaugrana. Después de dos prórrogas, el conjunto blanco se llevó una nueva victoria que hizo mucho daño en la afición 'culer', que quiere la revancha en esta primera entrega del Clásico. Y sería su primera triunfo a domicilio.

Porque el equipo de Sergio Scariolo, quien volverá al Palau 23 años después, espera lograr su primera victoria en Euroliga lejos del Movistar Arena. Tampoco lo había logrado en la Liga Endesa, hasta que el pasado domingo derrotó al Casademont Zaragoza (83-95) y rompió esta mala racha como visitante.

Los blancos muestran dos caras totalmente opuestas, ya que como local han vencido todos sus encuentros. El último de ellos frente al Fenerbahçe por 84-58, con los de Scariolo mostrando todo su potencial y pasando por encima del equipo dirigido por Sarunas Jasikevicius. Hasta cinco jugadores alcanzaron los diez puntos, lo que demuestra el nivel de la plantilla que tiene el equipo blanco.

En la previa, Sergio Scariolo confirmó que el último fichaje blanco, Alex Len, al que ha visto "bastante bien" durante los pocos entrenamientos que ha realizado, jugará en el Palau porque "tiene lo suficiente" para poder "ayudar" al equipo. Además, confirmó que Chuma Okeke, Edy Tavares y David Kramer, estos dos últimos ausentes en el entrenamiento en Valdebebas este jueves, serán duda para el partido por "problemas físicos".

El jugador caboverdiano siempre ha sido un problema para el conjunto blaugrana, que cuenta con un juego interior más débil que el de su eterno rival, pero es seria duda para este partido. Aún así, la batalla por el rebote se presenta como una de las claves del encuentro, juntamente con el acierto en los triples, con el Barça siendo el segundo mejor equipo (39,7 por ciento) y el Real Madrid el tercero por la cola (31,9 por ciento).

Un duelo de estilos muy diferentes, del que tanto Joan Peñarroya como Sergio Scariolo esperan salir victoriosos y lograr un triunfo que sería muy importante para arreglar este inicio de temporada decepcionante. El que consiga la victoria podría hasta alcanzar los puestos de 'Playoffs', mientras que el que caiga derrotado quedará muy tocado y con el riesgo de salir del 'Play-In'.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Brizuela, Marcos, Parra, Norris, Cale y Hernangómez y Keita.

REAL MADRID: REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Lyles, Hezonja y Tavares --posible quinteto inicial--; Maledon, Okeke, Kramer, Llull, Deck, Feliz, Garuba y Len.

--ÁRBITROS: Radovic, Sukys y Konstantinovs.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.