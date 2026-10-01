El Barça mide su solidez en Estambul ante la amenaza del Besiktas

Archivo - El blaugrana Kevin Punter en el partido del Barça en la pista del AS Monaco en la Euroliga - William Cannarella / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este viernes (19.00 horas) al Besiktas Istanbul en el Turkcell Basketball Development Center en la tercera jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo en el que los blaugranas afrontan un exigente examen para medir su solidez tras la caída sufrida en Dubái, rindiendo visita a la pista de un peligroso e ilusionante conjunto turco, de regreso a la máxima competición continental.

Los turcos han arrancado el curso como un auténtico tiro en la parcela ofensiva y serán una ameneza para el equipo dirigido por Aleksander Sekulic, con un balance de 1-1 tras ganar por 89-82 al Anadolu Efes de Pablo Laso en el Palau y su tropiezo en el Coca-Cola Arena ante el Dubai Basketball (94-87) de Xavi Pascual, que se llevó el 'duelo de intercambio de banquillos' ante el esloveno, que terminó el pasado curso como técnico de los emiratís.

Un aciago segundo cuarto (29-12) minó entonces las opciones del Barça, que pese a ganar los otros tres parciales y rozar la remontada tras verse 20 abajo, terminó pagando muy cara su falta de continuidad. Tras estrenar el torneo con un sólido triunfo en el Palau frente al Anadolu Efes (89-82), los catalanes buscan ahora corregir esos lapsos puntuales para sumar su primer triunfo a domicilio.

En la previa del duelo, Sekulic admitió que el último encuentro fue "un poco extraño" al ganar tres de los cuatro cuartos y terminar perdiendo. "Eso nos enseñó cosas buenas y malas; queremos aprender de los errores y construir sobre los aspectos positivos", remarcó el técnico barcelonista, consciente de que visitar Estambul requerirá de una versión mucho más regular ante un rival que compite impulsado por el caliente aliento de su público.

En el plano individual, el Barça volverá a sostenerse sobre el gran momento de forma de Kevin Punter. El escolta estadounidense, desatado en este arranque europeo con promedios de 22 puntos, un 55,6% en triples y 25 créditos de valoración por encuentro, volverá a ser la gran baza ofensiva de los de Sekulic.

El exterior blaugrana necesitará el respaldo perimetral de Umoja Gibson (11 puntos de media) y la dirección de Justin Robinson, además del trabajo de Olek Balcerowski u Olivier Nkamhoua en la pintura.Porque enfrente estará un Besiktas entrenado por Dusan Alimpijevic que llega desatado tras firmar una auténtica exhibición anotadora en la segunda jornada.

Los turcos arrollaron a domicilio al Maccabi Rapyd Tel Aviv (93-109) apoyados en un demoledor acierto exterior, firmando un 17/30 en triples (56,7%) con Anthony Brown (20 puntos y 6/7 en triples) y Scottie Wilbekin (20 puntos desde el banquillo con 4/5 en triples) a la cabeza. Promediando 101,5 puntos por encuentro en este inicio de Fase Regular, los otomanos han demostrado un arsenal que exigirá la mejor versión defensiva del Barça.

"Han mejorado el equipo respecto a la pasada temporada, añadiendo talento y calidad. Juegan con mucha intensidad y energía, sobre todo en su cancha", advirtió Sekulic sobre el rival. El entrenador blaugrana puso el foco en la batería de 'guards' locales, liderada por Devon Dotson (17 puntos y 24 de valoración en la J2) y Jaylen Nowell. En la pintura, la contundencia de Ante Zizic será otro de los escollos a vigilar.

El balance histórico entre ambos clubes sonríe de forma contundente al Barça, que cuenta por victorias los cuatro precedentes oficiales disputados en la Euroliga, todos ellos concentrados en la temporada 2012-13, entre Fase Regular y el entonces 'Top 16'. Sin embargo, la reestructuración del cuadro turco, ilusionado de volver 13 años después a la Euroliga, y su desatado arranque anotador exigirán el máximo rigor a un equipo blaugrana decidido a silenciar la caldera de Estambul y certificar sus credenciales continentales lejos de casa.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BESIKTAS ISTANBUL: Dotson, Nowell, Brown, Morgan y Zizic --posible quinteto inicial--; Ugurlu, Birsen, Wilbekin, Omoruyi, Korkmaz, Gabriel y DeJulius.

BARÇA: Robinson, Punter, Umude, Parra y Balcerowski --posible quinteto inicial--; Gibson, Martin, Brizuela, Minaya, Nkamhoua, Dabone, Ubal y Núñez.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Rossi y Panther.

--PABELLÓN: Turkcell Basketball Development Center.

--HORA: 19.00/Movistar+.