El Barça no puede volver a fallar en Mónaco

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este viernes al AS Mónaco en la Salle Gaston Medecin (19.00), en el segundo encuentro de los 'Playoffs' de la Euroliga, en un partido en el que los blaugranas deben conseguir el triunfo para no complicarse mucho sus opciones de entrar en la 'Final Four' de Abu Dhabi, después de haber perdido claramente el primer duelo de la eliminatoria de cuartos de final.

El equipo 'culer' cayó el pasado miércoles de forma muy contundente (97-80) tras una segunda parte para el olvido, en la que el conjunto monegasco se mostró muy superior, especialmente a nivel físico, logrando con mucha comodidad el primer punto de la eliminatoria y manteniendo el factor pista, que los blaugranas conseguirían arrebatar en caso de asaltar este viernes la Salle Gaston Medecin.

Para ello, los de Joan Peñarroya necesitarán mejorar en muchos aspectos si quieren optar a lograr un triunfo fundamental para sus opciones de entrar en la final a cuatro, ya que una nueva derrota pondría contra las cuerdas al equipo del técnico catalán, que estaría obligado a ganar los tres próximos partidos para poder acceder a la fase final de la máxima competición europea.

Uno de los claros puntos de mejora para el conjunto blaugrana son las pérdidas de balón --18 en el primer encuentro-- que permitieron a los jugadores de Vassilis Spanoulis anotar muchas canastas sencillas en transición, especialmente al base francés Élie Okobo --19 puntos--, que juntamente con Mike James y Daniel Theis fueron un quebradero de cabeza para la defensa 'culer'.

El pívot alemán --ausente en los dos primeros duelos entre ambos equipos-- fue clave con 22 puntos para que el conjunto monegasco lograrse vencer por primera vez esta temporada al equipo blaugrana, que necesitará un mejor rendimiento defensivo de sus jugadores interiores para poder detener al germano, quien fue claro dominador de la zona en el primer encuentro.

De cara a este segundo choque, Joan Peñarroya contará con las bajas habituales de Juan Núnez, Nicolas Laprovittola y Chimezie Metu. Tres ausencias muy destacadas que no podrán estar disponibles en este encuentro decisivo para el conjunto 'culer', que debe lograr el triunfo para no quedarse con pie y medio fuera de la 'Final Four' de Abu Dhabi y volver al Palau Blaugrana con la eliminatoria igualada.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

AS MÓNACO: James, Okobo, Blossomgame, Diallo, Theis --posible quinteto inicial--; Loyd, Cornelie, Jaiteh, Tarpey y Strazel, Motiejunas y Brown.

BARÇA: Satoransky, Punter, Anderson, Parker y Fall --posible quinteto inicial--; Villar, Brizuela, Grujicic, Hernangómez, Vesely, Abrines y Parra.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Jovcic y Rossi.

--PABELLÓN: Salle Gaston Medecin.

--HORA: 19.00/Movistar+.