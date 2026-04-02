Zalgiris - Barça - FCB

El Barça pierde la final de Kaunas por el 'Top 6'

Los de Pascual sufrieron a Francisco en el último cuarto para frenar su recuperación en Euroliga

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça perdió (83-71) con el Zalgiris este jueves en Kaunas, en la jornada 35 de la Euroliga, fallando a un partido clave en el apretado desenlace de la Fase Regular, con tres encuentros más por delante, en lucha por el 'Top 6' y los 'playoffs'.

Los de Xavi Pascual fueron a remolque desde el segundo cuarto, respondiendo a cada golpe de los lituanos hasta el definitivo de Sylvain Francisco en último cuarto. El ex del Bàsquet Manresa metió sus 14 puntos en ese parcial decisivo donde faltaba el factor diferencial de un duelo directo muy igualado, que complica a los catalanes el billete directo a los cruces.

La final en Kaunas se vendió cara, los dos equipos en busca de la victoria 21ª y seguir vivos en la pelea incluso por el 'Top 4'. Con buen acierto de tres y una mala rotación ambos, Zalgiris y Barça dejaron alto ritmo de juego en el primer cuarto, aunque los visitantes frenaron por momentos a Francisco.

Los de Barcelona funcionaron bien con Tomas Satoransky y el acierto de Will Clyburn. No lo tuvo Jan Vesely, pero el checo se vio mucho libre de marca y fue recurso del ataque azulgrana durante todo el partido. Kevin Punter fue quien dio la anotación al Barça en el segundo cuarto, incluido un triple sobre la bocina (39-40).

La contención de los de Pascual no funcionó con Moses Wright (18 puntos y 11 rebotes) ni tampoco con un Nigel Williams-Goss (16 puntos) que asumió bien los galones. El regreso de vestuarios fue mejor de los lituanos, con un parcial de 7-0 que puso al Zalgiris con colchón (46-40). En el Barça faltó orden, mucho rebote, continuidad en el juego, y dirección con la ausencia de Satoransky.

El base checo no volvió al parqué por lesión en la segunda parte. Vesely volvió a ser faro azulgrana, por momentos recuperaron la muñeca Clyburn (54-54), y el Barça fue capaz de reponerse de esa mala salida, que volvió a encajar en el último cuarto. Ahí, Francisco no dejó prisioneros, y sentenció la victoria lituana en una tensión final mal gestionada por los visitantes, quien pierden la buena dinámica que había encontrado con tres triunfos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ZALGIRIS, 83 - BARÇA, 71. (39-40, al descanso).

--EQUIPOS.

ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss (16), Francisco (14), Butkevicius (12), Tubelis (9) y Wright (18) --quinteto inicial--; Brazdeikis (8), Giedraitis (2), Lo (2), Sleva (-), Birutis (2), Ulanovas (-).

BARÇA: Satoransky (5), Punter (16), Clyburn (9), Shengelia (10) y Vesely (14) --quinteto inicial--; Marcos (3), Norris (2), Brizuela (8), Hernangómez (4), Parra (-).

--PARCIALES: 22-21, 17-19, 20-16, 24-15.

--ÁRBITROS: Javor, Kardum y Udyanskyy. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena.