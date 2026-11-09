El Barça pierde a Kevin Punter seis semanas

Archivo - Kevin Punter, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça informó este lunes sobre las lesiones de Kevin Punter y Tosan Evbuomwan, con periodos de baja de seis y tres semanas, sufridas este domingo en la séptima jornada de la Liga Endesa.

"Kevin Punter tiene un rasgado de la sindesmosis del tobillo izquierdo. El tiempo de recuperación previsto es de seis semanas. Tosan Evbuomwan tiene una rotura muscular del músculo oblicuo de la pared abdominal. El tiempo de recuperación previsto es de unas tres semanas", comunicó el club blaugrana en sus redes sociales.

El escolta azulgrana se torció el tobillo izquierdo en el partido contra el Río Breogán, que se llevó el conjunto catalán por 99-91 en el Palau Blaugrana con un peaje importante. Punter es una pieza fundamente del Barça, también como capitán en esta nueva campaña bajo las órdenes de Aleksander Sekulic.

A la baja de más de un mes del jugador de El Bronx, se suma la de Evbuomwan, quien se llevó un golpe también contra los gallegos. El ala-pívot inglés, fichado este verano y que se perdió el inicio de la temporada por un problema en el hombro izquierdo, ve frenada su adaptación al Barça tras apenas un mes de competición.