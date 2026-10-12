Justin Robinson (Barça) en una acción del partido contra Partizán en la Euroliga 2026/27 - Tolga Uluturk / Zuma Press / Europa Press

El Barça quiere rehacerse en el Palau ante el Maccabi

El conjunto blaugrana busca volver a la senda de la victoria en la Euroliga y ante su afición tras su tropiezo ante el Zalgiris

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este martes en el Palau Blaugrana al Maccabi Rapyd Tel Aviv (20.30 horas) en la quinta jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, con la intención y necesidad de reencontrarse con la victoria tras encajar un inesperado tropiezo el pasado viernes ante el Zalgiris Kaunas (81-88) y con el objetivo de consolidar las buenas sensaciones mostradas el fin de semana en la Liga Endesa frente al Valencia Basket (89-86).

Pero, precisamente, esa alta carga de partidos en una plantilla que es muy física pero que no es incansable, podría pasar factura. Sin duda, el Maccabi intentará explotar a los 'culers' con un intento de juego rápido y el Barça deberá tener el temple suficiente para marcar el ritmo y no bailar al son del rival. El Palau debe y puede ayudar, y si el equipo rinde por lo menos al nivel de lo visto ante los 'taronja', estará ya más cerca de volver a ganar en esta Euroliga.

El conjunto dirigido por Aleksander Sekulic ostenta un balance de 2-2 en la tabla continental tras verse superado en el último cuarto frente a los lituanos con un parcial de 16-33. Para evitar un segundo traspié consecutivo en casa, los blaugranas deberán imponer su ritmo ante un rival que marcha necesitado (1-3) y que ha logrado su primer triunfo de la temporada recientemente.

La efectividad exterior se presenta decisiva: el cuadro israelí acredita el peor porcentaje en triples de la competición (27,3%) y concede a sus oponentes un 42,6% desde la larga distancia, un escenario favorable para un Barça que es el equipo con menos pérdidas de balón del torneo (9,8 por encuentro) y el sexto en anotación (88,0 puntos por partido).

En la parcela individual, Kevin Punter emerge como el principal referente ofensivo del Barça. El escolta estadounidense, sexto máximo anotador de la competición con 17,3 puntos por encuentro y un promedio de 17,8 de valoración, encabeza un perímetro en el que Justin Robinson (3,0 asistencias) acumula seis partidos seguidos anotando al menos un triple.

Por su parte, el Maccabi basará sus opciones en la dirección de Yam Madar --séptimo asistente del torneo con 5,5 pases de gol--, el rebote de Oatise Brissett (4,3 rebotes) y la efectividad interior de Bonzie Colson, que ostenta un 91,7% en tiros de dos puntos.

HEGEMONÍA BLAUGRANA Y REENCUENTROS

Los antecedentes favorecen a la escuadra catalana, que ha encadenado ocho victorias consecutivas ante el conjunto hebreo en la competición continental, incluida la de la pasada campaña en la Ciudad Condal (93-83). De hecho, la última victoria visitante del Maccabi en el Palau Blaugrana se remonta a abril de 2022.

El encuentro estará además marcado por el reencuentro del pívot Josh Nebo con su exequipo, tras haber militado dos temporadas en Tel Aviv, así como por el duelo entre Kevin Punter y Yam Madar, quienes compartieron vestuario en el Partizan entre 2021 y 2023. Asimismo, el base Juan Núñez afronta el choque a solo seis asistencias de alcanzar las 100 en su trayectoria europea.

Para este partido, el técnico Aleksander Sekulic mantiene las ausencias confirmadas de Yoan Makoundou, debido a una lesión en la rodilla izquierda que le mantendrá al margen hasta la sexta jornada, y de Justin Minaya, fuera por una dolencia en el aductor de la pierna derecha. En el bando visitante, el cuadro israelí recupera al base John DiBartolomeo tras disputar minutos en la competición doméstica, manteniéndose las dudas de Amit Ebo y Gur Lavi.

Con estos ingredientes, el Palau Blaugrana volverá a ser un factor determinante para dictar sentencia en un choque en el que el Barça debe dominar el rebote --se enfrentan el penúltimo y el antepenúltimo de la competición en esta faceta-- y controlar el tempo del juego para certificar su tercera victoria europea y disipar las dudas del último cuarto ante el Zalgiris.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson, Punter, Martin, Parra y Balcerowski --posible quinteto inicial--; Núñez, Brizuela, Gibson, Umude, Evbuomwan, Nkamhoua y Nebo.

MACCABI RAPYD TEL AVIV: Madar, Lundberg, Colson, Sorkin y Theis --posible quinteto inicial--; DiBartolomeo, Clark, Brissett, Rayman, Ebo, Lavi, Bacot y Hoard.

--ÁRBITROS: Vilius, Radojkovic y Baki.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.