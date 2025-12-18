El Barça quiere seguir ilusionando al Palau contra Baskonia

El jugador del Barça Kevin Punter - Europa Press/Contacto/Federico Pestellini

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Barça y Kosner Baskonia se miden este viernes (20.30 horas) en el Palau Blaugrana, en la decimoséptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con el equipo blaugrana en busca de su octava victoria seguida y prolongar así su excelente estado de forma, en un duelo donde los vascos intentarán su primer triunfo como visitante.

Desde la llegada de Xavi Pascual, el Barça es un equipo completamente diferente. El último triunfo frente al Paris Basketball (69-85) fue un nuevo golpe de autoridad del equipo catalán, que lo logró a pesar de no contar con Tornike Shengelia ni con Jan Vesely, ambos lesionados y que son seria duda de cara a este duelo frente al Baskonia.

El único tropiezo con el técnico de Gavà llegó en su estreno en la pista del Anadolu Efes por un ajustado 74-73. Desde entonces, son siete victorias consecutivas, cuatro de ellas en la Euroliga, con el Barça pasando de ocupar puestos de 'Play-In' a situarse tercero en la clasificación, empatado con el Valencia Basket en 11 victorias y a un solo triunfo del líder, el Hapoel Tel Aviv.

Durante esta racha, Kevin Punter y Will Clyburn están siendo los grandes líderes del equipo, con ambos realizando magníficas actuaciones en los dos últimos choques frente al Olympiacos y al Paris Basketball. En el duelo frente al conjunto francés también brillaron los españoles Darío Brizuela y Willy Hernangómez, que han subido mucho su nivel tras la marcha de Joan Peñarroya.

BASKONIA, A POR SU PRIMERA VICTORIA COMO VISITANTE EN LA EUROLIGA

Este será el segundo duelo de la temporada entre ambos equipos, después de medirse el pasado 16 de noviembre en la Liga Endesa, un choque que terminó con triunfo del Barça por 91-83 y que fue el último partido antes de la llegada de Xavi Pascual. El Baskonia buscará este viernes vengarse de esta derrota y lograr su primer triunfo como visitante de la Euroliga.

El equipo de Paolo Galbiati ha perdido sus siete partidos jugados fuera del Buesa Arena, donde logró el pasado miércoles una victoria de mucho prestigio ante al AS Mónaco por 85-73. Tras la marcha de Hamidou Diallo, el alero francés Timothe Luwawu-Cabarrot asume más galones si cabe en el conjunto vitoriano y fue el gran responsable del último triunfo con 19 puntos.

La victoria frente al AS Mónaco permitió al Baskonia escalar hasta la decimoquinta posición, aunque aún está alejado de los puestos que dan acceso al 'Play-In'. El equipo vasco, con seis triunfos, necesita empezar a sumar como visitante para no distanciarse aún más. Sin embargo, el Palau Blaugrana no parece el mejor escenario para lograrlo, con un Barça desatado en busca de su octavo triunfo consecutivo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Keita, Fall y Parra.

KOSNER BASKONIA: Forrest, Howard, Radzevicius, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Nowell, Spagnolo, Diakite, Frisch, Luwawu-Cabarrot, Simmons y Omoruyi.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Nedovic y Attard.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30 horas/Movistar Plus.