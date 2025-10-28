El Barça remonta con corazón al EA7 Milan

Tomas Satoransky en una acción del Barça-EA7 Emporio Armani Milan en la Euroliga 2025-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha ganado este martes al EA7 Emporio Armani Milan (74-72) en la séptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con una gran remontada tras verse 11 puntos abajo y un final lleno de entrega y corazón para lograr el cuarto triunfo en lo que va de temporada, con un Will Clyburn renacido que junto a Tomas Satoransky pudieron amarrar la victoria y apaciguar los ánimos del Palau Blaugrana.

Venía el Barça de perder en casa contra Zalgiris Kaunas y de ver al Palau encendido, con pañolada y cánticos contrarios a la directiva incluidos. Y estuvo cerca de incendiar la que fue su casa el argentino Leandro Bolmaro, de los mejores de un Milan que salió a por todas pero que se quedó sin acierto exterior justo cuando el Barça, que fue de menos a más, apostó fuerte por la remontada.

Un vuelco al marcador firmado en apenas 13 minutos. Porque el Barça fue por debajo desde el 0-7 inicial hasta que, a falta de 3 minutos para el final del tercer cuarto, un triple de Tomas Satoransky puso al Barça por delante en el marcador por primera vez. Ahí empezó un nuevo juego, con más peso de la mente que de la temperatura de las muñecas de los jugadores.

Y el Barça amarró una victoria que les permite situarse con 4-3 en la tabla, mientras que el Milan se cae con un 2-5 que hace daño, igual que perder su reciente buena racha contra el Barça. Pero los de Joan Peñarroya, que esta vez sí subieron el ritmo defensivo y pudieron renacer desde la defensa y la contundencia en ambas canastas, demostraron que pueden, pese a estar lejos de su mejor engranaje y nivel, remontar ante equipos también pensados para ganar.

El duelo arrancó con el Barça espeso en ataque, encadenando pérdidas y sin encontrar continuidad. El Milan, con Shavon Shields mandando y un Bryan Dunston dominador bajo el aro, se fue hasta el 11 arriba (30-41) en el segundo cuarto. Pero justo cuando peor pintaba, un arreón final con triples de Miles Norris y Will Clyburn devolvió el pulso a los 'culers' en el Palau, con un 36-41 al descanso.

Ese cierre cambió el ánimo del equipo local, porque el Barça ajustó líneas, endureció el juego atrás y encontró a sus líderes. Clyburn, hasta entonces irregular, asumió tiros y ritmo; Satoransky lo acompañó desde la dirección y la defensa. Ambos se aliaron con un Shengelia incansable para encadenar un parcial de 23-10 que giró por completo el partido.

Por su parte, el Olimpia Milano, que había dominado con solvencia, perdió precisión exterior y solo el exblaugrana Leandro Bolmaro, que estuvo cerca de incendiar el Palau con sus mates, entradas y asistencias, mantenía la chispa con su explosividad.

En el último cuarto el Palau vivió un intercambio tenso y emocionante. Jan Vesely firmó un mate espectacular (69-65) y un tapón a Bolmaro que levantó a la grada, mientras Clyburn sentenciaba casi sobre la bocina de posesión con una canasta imposible contra tablero (73-69). El Milan aún tuvo su opción, con un triple lejano de Shields que no encontró aro y dejó el marcador en 74-72 y al Barça respirando con alivio.

La ovación final fue más de desahogo que de euforia, pero también de reconocimiento a un equipo que, sin brillantez, supo tirar de orgullo. Clyburn (17 puntos) y Satoransky (11 y dirección clave) lideraron un triunfo necesario para calmar el ambiente y recordar que, cuando el Barça defiende y compite, el Palau vuelve a creer y a guardar los pañuelos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 74 - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN, 72 (36-41, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (11), Punter (13), Clyburn (17), Shengelia (11) y Vesely (14) --quinteto inicial--; Marcos (-), Cale (-), Norris (3), Brizuela (-), Hernangómez (3) y Parra (2).

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Ellis (6), Bolmaro (10), Shields (12), Ricci (5) y Booker (11) --quinteto inicial-- Mannion (-), Sestina (2), Brooks (15), Guduric (3) y Dunston (8).

--PARCIALES: 14-19, 22-22, 28-20 y 10-11.

--ÁRBITROS: Difallah, Ryzhyk y Bissuel. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 5.661 espectadores.