El Barça, con o sin Ricky Rubio, le tiene ganas al Mónaco



BARCELONA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes al AS Mónaco en el Palau Blaugrana (20.30), en la jornada 27 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo clave entre dos equipos de la zona alta que llega tras el parón internacional y marcado, en el marco de la actualidad blaugrana, por el posible regreso de Ricky Rubio a las pistas vestido de 'culer'.

Ricky Rubio acapara los focos pero su presencia o ausencia depende del técnico blaugrana, Roger Grimau, y éste todavía no tiene claro qué hará. Pero, más allá de ello, el Barça recibe como segundo clasificado a un Mónaco que es cuarto y que, en la primera vuelta, le pintó la cara a los blaugranas en el Principado.

Aquel 91-71 en la Salle Gaston Medecin hizo daño en Barcelona y ahora buscan la revancha, apoyados por su afición y con el objetivo de alejar a los monegascos a tres partidos por debajo. Por contra, si el AS Mónaco vuelve a ganar al Barça, se situaría a una sola victoria de los catalanes. De ahí la importancia de este duelo.

Pese a estar más de dos semanas sin jugar en la Euroliga, por la Copa del Rey y por las ventanas FIBA, los de Grimau vienen de enlazar tres triunfos en la Euroliga. Una buena racha a la que quieren dar continuidad tras el parón, ya que el último duelo se saldó con un claro 93-77 ante el ALBA Berlín.

En caso de victoria, sería la cuarta seguida en la competición continental y la sexta en el Palau Blaugrana, uno de los mayores fortines de esta Fase Regular de la Euroliga. Eso sí, llega uno de los 'cocos' y más tras esa paliza de la primera vuelta, con un Mónaco liderado por Alpha Diallo y por Mike James.

Los monegascos llegan al Palau en una gran dinámica, con 5 victorias consecutivas y siendo la última de ellas ante la Virtus Bolonia (71-81), ganando en una pista en la que únicamente el Zalgiris Kaunas, en la primera jornada y por sopresa, había podido ganar. Mucho potencial ofensivo a frenar por parte del Barça y que llega tras ganar al Nanterre (80-86) en la liga francesa.

RICKY RUBIO, PROTAGONISTA DEBUTE O NO

Sin duda, la gran duda respecto a este partido, así como el gran foco mediático, recae en si Ricky Rubio, que ya jugó dos partidos con España en su 'redebut' tras meses de ausencia en las pistas, estará o no vestido de blaugrana para jugar contra el Mónaco. Y, de momento, no se sabe.

"Todavía no lo tengo decidido. Lo tenemos que hablar, nos toca hacer los descartes, y espero tenerlo claro hoy para dormir un poco más tranquilo, pero todavía no está decidido", aseguró a los medios el técnico blaugrana antes del choque, dejando claro que Ricky Rubio no tiene ningún problema físico y que estaría apto para jugar.

Presentado ya como 'culer', en una rueda de prensa que tuvo lugar el lunes y en la que contó sus problemas mentales que le llevaron a terminar su etapa en la NBA y a dejar el baloncesto hasta hace bien poco, sólo falta que Rubio, que se fue del Barça con la Euroliga de París 2010, pueda volver a vestirse de blaugrana.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Laprovittola, Kalinic, Parker y Vesely --posible quinteto inicial--; Da Silva, Paulí, Brizuela, Hernangómez, Nnaji, Jokubaitis, Parra y Rubio.

AS MONACO: James, Loyd, Diallo, Brown y Motiejunas --posible quinteto inicial--; Okobo, Blossomgame, Cornelie, Jaiteh, Walker, Ouattara y Hall.

--ÁRBITROS: Radovic, Shemmesh y Petek.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.