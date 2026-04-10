AS Monaco - Barça - FCB

El Barça sigue su peligrosa caída en Mónaco

Los de Pascual volvieron a perder y se jugarán seguir vivos en Euroliga en la última jornada

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça no pudo (93-86) con el AS Monaco este viernes en la penúltima jornada de la Euroliga y se quedó contra las cuerdas, aunque favorecido por la derrota de Dubai, en busca de un billete al menos para el 'play-in', camino largo a los 'playoffs'.

El equipo de Xavi Pascual encadenó su tercera derrota seguida en la máxima competición continental, en una final para optar aún al 'Top 6' que se quedó el equipo monegasco ante su público, 21 triunfos por los 20 de los catalanes. El Barça se aferró al 'Top 10', del séptimo al décimo juegan dos partidos para ir a cuartos de final, gracias a que el Dubai (19) perdió con el Anadolu Efes.

Así, en la última jornada, contra el Bayern del extécnico culé Svetislav Pesic dentro de una semana en el Palau, el cuadro azulgrana tratará de seguir vivo en la competición, dependiendo de sí mismo para no ser eliminado y con la opción de ser noveno, sabiendo que los de Dubai juegan contra el entonado Valencia Basket. Los de Pascual toparon con un AS Monaco superior físicamente a pesar de no contar con Nikola Mirotic y tener solo ocho jugadores.

El Barça fue de más a menos y se derrumbó en el último cuarto. Antes del descanso, el equipo catalán perdió el mando que había aguantado durante todo el primer tiempo. El 0-8 de inicio lo protegieron Kevin Punter (27 puntos), Tornike Shengelia y Jan Vesely, con buena presencia en el rebote los visitantes y acierto en el triple. Sin embargo, los de Mónaco fueron creciendo.

Siete de los ocho jugadores locales que saltaron a la Salle Gaston Medecin terminaron en dobles dígitos de valoración. Mientras, la rotación azulgrana, con el regreso testimonial de Juan Núñez, no dio soluciones a un Barça que se aferró a ese acierto de tres, que fue perdiendo Will Clyburn (4 de 10), y a un Shengelia fuera de combate en el último cuarto por faltas.

Élie Okobo, Matthew Strazel y Mike James destacaron en la primera parte monegasca y, en la segunda, se sumaron Jaron Blossomgame y un Kevarrius Hayes que dio la puntilla en el último cuarto. Los ocho del AS Monaco pasaron por encima de un Barça desarmado, que se aferró a sus opciones a dos minutos del final con cinco puntos seguidos de Darío Brizuela. Sin físico ni atrás ni adelante, como en las últimas derrotas, el equipo de Pascual no tuvo argumentos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AS MONACO, 93 - BARÇA, 86. (46-44, al descanso).

--EQUIPOS.

AS MONACO: James (16), Strazel (14), Diallo (3), Blossomgame (13) y Theis (11) --quinteto inicial-- Begarin (7), Okobo (16), Hayes (13).

BARÇA: Punter (27), Clyburn (13), Shengelia (6), Parra (2) y Vesely (8) --quinteto inicial--; Cale (-), Norris (9), Brizuela (8), Hernangómez (8), Núñez (-).

--PARCIALES: 18-26, 28-18, 26-23, 21-19.

--ÁRBITROS: Radovic, Zamojski y Panther. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Salle Gaston Medecin.