Olympiacos - Barça - FCB

El Barça sufre un correctivo en El Pireo

Los de Pascual remontaron 17 puntos pero fallaron al liderato con el hundimiento del último cuarto

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça cayó (87-75) ante el Olympiacos este jueves en la jornada 25 de la Euroliga celebrada en el Pabellón de la Paz y la Amistad, lastrado por un mal inicio y un peor final con los que desaprovecharon la opción de asaltar el liderato.

Los de Xavi Pascual sufrieron a Aleksander Vezenkov (20 puntos y 11 rebotes) y al gran refuerzo este mes de Tyrique Jones, pese a ser capaces de remontar 17 puntos. El gran tercer cuarto del Barça dio paso a un horrible último parcial donde Olympiacos alargó su gran dinámica para apretar la lucha por el 'Top 6'.

La siempre dura visita a El Pireo se la puso más difícil el equipo de Pascual con un flojo arranque en el que marcó diferencias Olympiacos (27-10). Vezenkov y Nikola Milutinov hicieron daño a un Barça muy superado en ataque y en defensa. Hasta 11 pérdidas sumó el cuadro azulgrana al descanso, castigadas por los locales con una rápida y contundente transición.

Tyson Ward fue quien sumó con esos robos pero el Barça, también lastrado por no cerrar el rebote, no se fue del partido y aguantó el chaparrón mejorando en el segundo cuarto con Darío Brizuela en 12 puntos como Vezenkov. El internacional español dio vida con el triple y Tornike Shengelia igualó la batalla con Jones.

La reacción azulgrana fue real en el tercer cuarto, con un tremendo parcial para ponerse por delante por primera vez desde el 0-2. El Barça impuso el ritmo de partido con 0-9 de regreso de vestuarios y Punter se enchufó en ataque para minimizar la reacción de los de Georgios Bartzokas. La defensa culé y la irrupción de Will Clyburn fabricaron la remontada (56-58).

Sin embargo, el partido entró en trincheras y Olympiacos supo subir la guardia de cara a un último cuarto de desplome azulgrana. El equipo de Pascual se atascó en ataque, volvió a las pérdidas después de no regalar ni un balón en el tercer acto e hincó la rodilla con claridad. Del 61-66, Olympiacos dio la vuelta al partido con un Evan Fournier que espabiló en medio de su mala campaña, Vezenkov y un refuerzo de lujo como Jones.

El ex de Partizán, apenas un mes en El Pireo, dejó su mejor actuación de rojiblanco para hacer más temible al aspirante griego al título. El Barça, que se derrumbó en ese último cuarto (28-11), falló a la opción de ser líder y suspendió un test de nivel europeo con el que Olympiacos igualó las 16 victorias de los catalanes.

Un Tyler Dorsey (17 puntos) que terminó como empezó enchufó un último triple que pudo darle el 'basket average' a los griegos, pero Jan Vesely anotó la última pizarra de Pascual para que el Barça salvara al menos ese factor importante por la igualdad en la tabla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIACOS, 87 - BARÇA, 75. (46-37, al descanso).

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Walkup (3), Dorsey (17), Ward (8), Vezenkov (20) y Milutinov (8) --quinteto inicial--; Jones (16), Fournier (6), Peters (2), Joseph (2), McKissic (5).

BARÇA: Satoransky (5), Punter (15), Vesely (12), Shengelia (12) y Parra (-) --quinteto inicial--; Hernangómez (-), Marcos (-), Norris (3), , Brizuela (14), Clyburn (14), Laprovittola (-).

--PARCIALES: 27-13, 19-24, 13-27, 28-11.

--ÁRBITROS: Radovic, Pastusiak y Konstantinovs. Eliminado Fournier.

--PABELLÓN: Pabellón de la Paz y la Amistad.