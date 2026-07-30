El base DJ Steward jugará en el San Pablo Burgos la próxima temporada

Archivo - El base estadounidense DJ Steward en el partido Virtus Olidata Bologna - Dolomiti Energia Trentino Trento de playoff de la Lega Basket Serie A. - Europa Press/Contacto/CostantiniBianca/Ciamillo/La

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense del Alquila Basket Trento de Italia DJ Steward jugará la próxima temporada 2026-27 en el San Pablo Burgos, según ha comunicado este jueves el club castellano-leonés.

Steward, de 1,88 metros, disputará la Liga Endesa y la BKT Eurocup esta próxima campaña, pero esta vez con la camiseta del San Pablo Burgos.

La temporada pasada, el estadounidense puso rumbo a Europa, donde firmó por el Alquila Basket Trento italiano, con el que compitió en la primera división del país, donde promedió 13,8 puntos, 2,6 rebotes y 3,7 asistencias por partido, con un 12,5 de valoración media. Además, en la BKT EuroCup registró una media de 15,1 puntos, 3,4 rebotes y 3,2 asistencias por encuentro, con una valoración de 12,8.

Steward arrancó su trayectoria deportiva en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, junto a Duke Blue Devils en la temporada 2020-21. Tras este curso, el base se incorporó a los Stockton Kings, el equipo de la G League de Sacramento Kings, donde compitió dos temporadas antes de marcharse a Canadá, de la mano de Vancouver Bandits.

Entre 2023 y 2025, el jugador formó parte de los Maine Celtics, Windy City Bulls y Memphis Hustle, en la liga de desarrollo de la NBA, donde firmó unas buenas estadísticas medias.