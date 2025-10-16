El Baskonia busca en el Buesa su primera victoria europea de la temporada

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Saski Baskonia recibirá este viernes (20.45 horas) al Partizán de Belgrado en el Buesa Arena durante la jornada 5 de la Euroliga, un partido en el que el conjunto vitoriano buscará conseguir su primer triunfo europeo de este curso 2025/26, después de haber empezado la fase regular de este torneo con cuatro derrotas seguidas.

El equipo dirigido por Paolo Galbiati es el colista en la máxima competición europea debido a un inicio de campaña nefasto que solo se salva por la sorprendente remontada contra el Real Madrid en la Liga Endesa, después de estar con 20 puntos de desventaja en el segundo cuarto.

En este contexto, el equipo baskonista es el que más puntos ha recibido de toda la Euroliga. El miércoles en Francia, por quinta vez en la temporada, volvió a permitirle más de un centenar de puntos al rival, algo que solo ha evitado en la cruel derrota contra el Panathinaikos, un duelo que se escapó en la última jugada.

El técnico italiano acusó el mal comienzo a "falta de disciplina" y el pobre final de partido a la ausencia de "energía mental y física". El viernes, ante su público, se presenta como una buena opción para paliar defectos y recuperar la versión que le remontó el domingo al Real Madrid. Las malas noticias podrían llegar con las ausencias de Trent Forrest y Markus Howard, que sufrieron dolencias contra el Paris Basketball.

Howard acumula varios partidos por debajo de su nivel habitual, incluso quedándose fuera de la convocatoria en la única victoria del equipo vasco. Y luego frente al Paris, el internacional por Puerto Rico fue el peor de su equipo, con -4 de valoración en el Índice de Rendimiento (PIR) de la Euroliga.

Forrest, por su parte, está siendo de los más destacados, junto al francés Timothé Luwawu-Cabarrot. Entre los dos sumaron 48 puntos de los 105 del equipo vasco contra los madridistas, y la participación de ambos se antoja clave para conseguir el primer triunfo este viernes. Para ello, también tendrán que reducir el número de pérdidas, ser más contundentes en los rebotes y mantenerse concentrados en defensa los 40 minutos.

El rival en el Buesa Arena será el Partizán, que completa su gira en España tras la derrota en el Movistar Arena. Los de Zeljko Obradovic estuvieron cerca de hacerle a los de Scariolo la misma que ya le hizo Baskonia tres días antes, pero tras remar y dejar en cuatro puntos una diferencia de 19 al final del tercer cuarto, los serbios terminaron sucumbiendo.

Uno de los mayores problemas fue la defensa de la zona. Tavares se encontró un oasis en la pintura, acabando con 19 puntos, y los blancos apabullaron en el rebote, con una diferencia de 12 (36-24). El entrenador nueve veces campeón de Europa tiene ahí uno de los puntos claros para mejorar, aunque el camino a seguir es el del último cuarto, con un equipo activo y acertado que puso en problemas serios a los merengues.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BASKONIA: Nowell, Diallo, Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis y Diakite --posible quinteto inicial--; Forrest, Howard, Spagnolo, Villar, Diop, Frisch y Samanic.

PARTIZÁN DE BELGRADO: Brown, Bonga, C. Jones, Parker, T. Jones --posible quinteto inicial--; Washington, Lakic, Marinkovic, Muurinen, Osetkowski, Pokusevski y Bosnjakovic.

--ÁRBITROS: Pukl, Vilius y Tsaroucha.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Plus+.