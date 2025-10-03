El Baskonia falla también contra el ASVEL

El equipo vasco aguantó un cuarto y medio antes de perder el rumbo en la segunda jornada de Euroliga

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia perdió (102-95) este viernes ante el ASVEL Villeurbanne en la segunda jornada de la Euroliga celebrada en el LDLC Arena, desaparecido en combate tras unos buenos 15 primeros minutos, para encajar la segunda derrota de la semana.

Los de Paolo Galbiati desconectaron del partido con la remontada francesa y se descolocaron en defensa, incapaces de cerrar los rebotes. Las pérdidas también lastraron a un Baskonia sin reacción, con una peor imagen que en la derrota contra Olympiacos el martes, ni opción de pelear el partido durante casi el último cuarto.

Timothé Luwawu-Cabarrot, ante su exequipo, puso al Baskonia en marcha en el primer cuarto (10-18), pero tanto él como su equipo siguieron el camino inverso que los locales. Zac Seljaas (23 puntos), Nando de Colo, David Lighty, Mbaye Ndiaye, Melvin Ajinca y Shaquille Harrison estuvieron en los dos dígitos de valoración.

Las rotaciones mantuvieron el buen arranque visitante, con Matteo Spagnolo (30-40), pero Harrison y Seljaas lideraron la remontada en el segundo cuarto, un duro parcial en contra del Baskonia antes del descanso, cuando el partido parecía controlado (48-45). Las pérdidas y el rebote empezaban a asomar como problemas azulgranas, y en la reanudación no hubo remedio en los de Galbiati.

Pese a la lesión de Harrison, el ASVEL encontró opciones gracias a la gran cantidad de rebotes que robó al Baskonia en su aro. La sangría la aprovechó el cuadro galo para amasar su mayor renta, rondando ya la decena (69-59). La respuesta de Tadas Sedekerskis y los primeros puntos de Markus Howard fueron rápidamente atajados.

El equipo local no quiso sorpresas, y la reacción buena de Baskonia se demoró. Una antideportiva de Hamidou Diallo dio paso al golpe en la mesa del ASVEL, con la aportación también de Ajinca, Edwin Jackson o Bodian Massa. Howard se enchufó tarde y los galos se estrenaron tras caer contra el Valencia Basket el miércoles.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ASVEL VILLEURBANNE, 102 - BASKONIA, 95. (48-45, al descanso).

--EQUIPOS.

LDLC ASVEL VILLEURBANNE: Watson (9), Ajinca (11), Jackson (6), Seljaas (23) y Vautier (3) --quinteto inicial-- Harrison (7), Ndiaye (10), De Colo (12), Lighty (11), Massa (10), Traoré (-).

BASKONIA: Forrest (11), Howard (16), Diallo (13), Sedekerskis (11) y Diop (8) --quinteto inicial--; Villar, Diakite (5), Spagnolo (6), Nowell (4), Luwawu-Cabarrot (18), Frisch (3), Samanic (-).

--PARCIALES: 26-33, 22-12, 29-21, 25-29.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Ryzhyk y Radojkovic. Eliminado Seljaas.

--PABELLÓN: LDLC Arena.