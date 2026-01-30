El Baskonia luce otra vez su artillería en casa

Markus Howard, en un partido del Kosner Baskonia. - IRINA R. HIPOLITO / AFP7 / EUROPA PRESS

El Kosner Baskonia ha ganado este viernes por un vistoso 102-91 al Zalgiris Kaunas durante la jornada 25 de la fase regular de la Euroliga, en un partido igualado hasta que un parcial de 11-0 favorable a los vitorianos en los instantes finales ha aclarado todo y ha neutralizado la excelsa actuación rival de Sylvain Francisco.

En el Fernando Buesa Arena, comenzaron mejor los visitantes con un parcial de 2-10 que estuvo guiado por Sylvain Francisco en el manejo del balón y por Azuolas Tubelis con su poderío en el poste bajo. Cortó Gytis Radzevicius esa dinámica con un 2+1, pero Markus Howard falló después un triple e igualmente Mamadi Diakite erró dos intentos debajo del aro.

Ante ese carencia de perímetro, Rodions Kurucs y Timothé Luwawu-Cabarrot sí acertaron y rebajaron la distancia (11-16); sin embargo, de inmediato respondió Arnas Butkevicius con la misma medicina. Un arreón final de los locales abrochó el periodo inaugural en 19-23, aunque el despertar anotador de Dustin Sleva volvió a alejar (21-28) al Zalgiris.

Entonces coló un triple Diakite y apareció Howard para comandar la reacción baskonista. No en vano, el escolta de New Jersey consiguió un triple de posición lateral e incluso metió otro que no valió por haberse señalado falta previa de un adversario. Aunque se igualó la contienda (36-36, 38-38), Edgaras Ulanovas tardó poco en desnivelarla de nuevo.

El equipo lituano fijó su defensa en Luwawu-Cabarrot y eso aumentó la responsabilidad ofensiva para Howard y actores secundarios como Trent Forrest, coralidad que mantuvo al Baskonia al descanso por delante en el marcador (46-45). Al regreso de vestuarios, siguió la alternancia de canastas, repitiendo protagonismo Howard por fuera y Diakite por dentro.

La respuesta llegaba de Moses Wright y del omnipresente Francisco, en un ambiente de mayor brega y donde se animaron Eugene Omoruyi y Kobi Simmons. Uno clavó un triple que puso el 64-63 a 2:55 de concluir el tercer periodo y el otro alargó el 'momentum' del cuadro vasco. Aun así, la brecha en el marcador era escasa y lo demostró un triple de Sleva.

Dando continuidad a ese duelo de tiros lejanos, Ulanovas contestó por parte lituana y Omoruyi replicó sobre la bocina del minuto 30. Con 75-71 arrancó un cuarto cuarto que descorchó Sleva con otro triple y después con un mate. Pese a los estrechos márgenes en el electrónico, las ideas brotaban libremente para ambos equipos desde más allá de 6,75 metros.

Como en el salvaje Oeste: Francisco y Tubelis colaron sendos triples, Howard respondió con otro marca de la casa y Francisco de nuevo acertó en esa instancia. El reloj se iba consumiendo bajo lanzamientos de alta calidad y Francisco había entrado en ebullición, firmando tres canastas seguidas para su equipo y poniendo el 84-89 a 5:00 de zanjar el partido.

Paolo Galbiati, entrenador local, pidió tiempo muerto con el objetivo de truncar la racha de un Francisco brillante. Y funcionó. De sopetón, una buena acción de Forrest se combinó con dos fallos en el triple de Dovydas Giedraitis y una rápida canasta de Kurucs a tablero empató los guarismos (89-89). Las tornas habían cambiado y Tomas Masiulis lo vio.

Al volver del tiempo muerto que había solicitado el entrenador del Zalgiris, Diakite puso otro tapón de los habituales suyos y tanto Kurucs como Luwawu-Cabarrot encestaron tiros de pura tensión, ampliando el colchón del Baskonia a 95-91. Quedaban 1:12 por agotarse y el conjunto visitante de nuevo pidió tiempo puerto, pero de muy poco le sirvió.

A la desesperada falló dos lanzamientos Ignas Brazdeikis, lo cual se unió a que el Baskonia barrió bien en los rebotes. Gracias a su temple desde la línea de personal, el cuadro vitoriano evitó cualquier nueva reacción del Zalgiris y dejó la victoria en casa. De este modo, los de Galbiati alcanzaron un balance de 9-16; mientras, su rival tiene 14-11.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 102 - ZALGIRIS KAUNAS, 91 (46-45, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Howard (15), Forrest (16), Radzevicius (3), Frisch (2) y Diop (1) --quinteto inicial--; Simmons (12), Luwawu-Cabarrot (19), Spagnolo (-), Diakite (11), Kurucs (15), Omoruyi (8) y Villar (-).

ZALGIRIS KAUNAS: Giedraitis (2), Francisco (30), Ulanovas (8), Wrigth (12) y Tubelis (9) --quinteto titular--; Lô (1), Sleva (13), Birutis (2), Butkevicius (3) y Brazdeikis (11).

--PARCIALES: 19-23, 27-22, 29-26 y 27-20.

--ÁRBITROS: Pukl, Shemmesh y Radojkovic. Eliminaron por faltas personales a Francisco en el Zalgiris Kaunas.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, 8.415 espectadores.