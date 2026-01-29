Archivo - Markus Howard durante un partido del Kosner Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Baskonia necesita el calor del Buesa Arena

El equipo vitoriano regresa tras tres salidas seguidas en Euroliga a su fortín ante el Zalgiris

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia afronta con ganas de volver a la senda de la victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 aprovechando su vuelta a su fortín del Fernando Buesa Arena donde recibirá este viernes (20.30 horas) al Zalgiris Kaunas lituano con el refuerzo de la vuelta de Markus Howard.

El equipo baskonista cerró su gira de tres salidas europeas consecutivas con la única alegría de ganar la primera, al Anadolu Efes turco de su extécnico y exjugador Pablo Laso, para poner fin a más de un año sin hacerlo en la máxima competición continental antes de iniciar una nueva con las derrotas consecutivas en plazas complicadas como las del Panathinaikos griego y el Fenerbahce turco, donde no tuvo demasiadas opciones.

Esa exigente doble salida de la semana pasada dejó al conjunto que entrena Paolo Galbiati con un complicado balance de 8-16 en la decimoséptima posición de la clasificación y ya a seis triunfos del 'Top 10', en el que está instalado su siguiente rival, un Zalgiris que viene en mejor línea tras dos triunfos seguidos a domicilio (ASVEL y Armani Milán) y que en Vitoria afrontará su cuarto encuentro consecutivo en la Euroliga lejos del Zalgirio Arena.

De todos modos, el Baskonia cambia mucho su cara cuando juega al calor del Buesa Arena donde ha sumado siete de sus ocho triunfos y donde, tras perder los tres primeros encuentros, cayendo solo ante el Fenerbahce (93-108). El equipo lituano estuvo a punto de hacerlo la pasada temporada (66-65) y sí lo hizo, y de forma muy clara, en la 23-24 (82-99).

También se impuso con autoridad en su casa en el partido de la primera vuelta por 82-67, liderado por el base Sylvain Francisco, que firmó 23 puntos y 11 asistencias. El francés, que en sus tres últimos partidos ha anotado 20 o más puntos, será el hombre a vigilar por la defensa del conjunto baskonista, donde la buena noticia es la vuelta del base Markus Howard, ausente los últimos partidos y que reforzará el ataque. Tadas Sedekerskis y Markquis Nowell seguirán siendo baja.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Villar, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Simmons, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Diakite, Frisch, Omoruyi, Howard y Joksimovic.

ZALGIRIS KAUNAS: Giedraitis, Francisco, Brazdeikis, Wrigth y Tubellis --posible quinteto titular-- Lo, Sleva, Birutis, Butkevicius, Ulanovas, Syrvidis y Rubstavicius.

--ÁRBITROS: Pukl, Shemmesh y Radojkovic.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/