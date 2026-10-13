Tadas Sedekerskis durante un partido del Kosner Baskonia - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

El Baskonia no puede seguir el ritmo al Dubai BC

El equipo vitoriano firma una floja segunda parte y cae 79-93 ante los de Xavi Pascual para encajar su tercera derrota en casa en Euroliga

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia continúa con su mal arranque de Fase Regular en la Euroliga 2026-2027 y encajó este martes su cuarta derrota, la tercera en el Fernando Buesa Arena tras caer por un claro 79-93 ante un Dubai BC al que no pudo seguir el ritmo tras el descanso.

El equipo vitoriano ya está con un preocupante 1-4 de balance en la máxima competición continental, pero lo peor es que tres de ellas han sido ante su público, donde suele ser más fiable, tras perder ante el Olympiacos, el Besiktas y los de Xavi Pascual, frente a los que flojeó tras el descanso en los dos lados de la cancha.

El Baskonia tuvo un arranque prometedor, con un entonado Sedekerskis y un Dubai que no encontraba su acierto en ataque. Con nueve puntos sin fallo del lituano, Xavi Pascual lo tuvo que parar con un amenazante 14-2 en el electrónico del Buesa Arena.

La llamada al orden del técnico catalán surtió efecto. En defensa, el equipo dubaití elevó el nivel y empezó a provocar numerosas pérdidas de los locales (5), mientras que en ataque, dos triples seguidos de Mintz, le devolvieron rápidamente al duelo. Un gancho de Blossomgame le permitió voltear por fin el marcador y mandar al término de los diez primeros minutos (21-25).

Las buenas sensaciones de los visitantes continuaron al inicio del segundo periodo y un '2+1' de Petrusev y un triple de Okobo firmaron un 9-27 desde el peligroso 16-4 del comienzo (25-31). Los de Paolo Galbiati supieron encajar este golpe y no dejaron que su rival se escapase gracias a un mejor cuidado del balón.

Los baskonistas se llegaron a poner 39-35 tras un triple de Duarte, pero todo estaba muy igualado de cara al segundo acto (43-44) tras otra réplica del Dubai BC, que salió más entonado de los vestuarios y fue el que obligó a Galbiati a pararlo (45-51).

Sedekerskis había puesto el 45-44 nada más empezar, pero el Baskonia sufrió entonces un apagón de más de cinco minutos que no le costó todo lo caro que podía haber sido. El equipo de Pascual 'sólo' se fue de diez (45-55), pero entonces apareció Duarte para romper la sequía con dos triples seguidos y un aliviante 6-0 que devolvió a los locales al choque.

Los visitantes se agarraron entonces a Okobo, con un triple y un gran '2+1', y a Bacon para mantener a los suyos por delante y contener al conjunto vitoriano, todavía con terreno por recuperar para los diez minutos finales (62-70).

Pero Dubai volvió a salir mejor y con un 0-7 encendió las alarmas del feudo de la calle Zurbano (62-77). El Baskonia sufría de nuevo en ataque y por ahí se le fueron yendo las opciones. Los de Galbiati trataron de luchar (71-81), pero eso no inquietó a los de Pascual que se llevaron sin problemas el triunfo de Vitoria.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 79 - DUBAI BC, 93 (43-44, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Simmons (7), Stewart (4), Sedekerskis (13), Lawson (12) y Faried (6) --quinteto inicial--; Duarte (11), Santos (10), Baugh (7), Spagnolo (-), Kurucs (9) y Joksimovic (-).

DUBAI BC: Wright IV (7), Mintz (8), Bacon (15), Shengelia (-) y Kabengele (16) --quinteto inicial--; Okobo (14), Walkup (3), Kondic (-), Bertans (-), Petrusev (17), Diakite (11) y Blossomgame (2).

--PARCIALES: 23-25, 20-19, 19-26 y 17-23.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Konstantinovs y Zamojski.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.