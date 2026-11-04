El Baskonia pierde a Márcio Santos por una lesión en el gemelo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot brasileño del Kosner Baskonia, Márcio Santos, será baja para el partido de este jueves ante el Fenerbahçe turco, correspondiente a la Euroliga, y para los próximos compromisos del equipo baskonista tras sufrir una lesión en el gemelo izquierdo, según comunicó este miércoles el club vitoriano.

"Las pruebas médicas realizadas a Márcio Santos, tras sentir molestias durante la última sesión de entrenamiento, determinan que el jugador sufre una rotura de fibras en el gemelo izquierdo. Márcio ya trabaja en su recuperación con los servicios médicos del club. La evolución y sensaciones del jugador marcarán el plazo de regreso a la actividad con el equipo", expresó el Kosner Baskonia en el comunicado.

Con un periodo de baja que alargarse varias semanas dependiendo de su gravedad, el pívot se perderá, de momento, el partido de este jueves en Estambul ante el Fenerbahce y el del fin de semana en la Liga Endesa en la cancha del Força Lleida.