El Baskonia quiere despertar en el Buesa Arena

Tadas Sedekerskis, Kosner Baskonia - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia se mide este viernes al Armani Olimpia Milano en la tercera jornada de la Euroliga con la intención y casi ya necesidad de despertar en este inicio de curso, al calor del Fernando Buesa Arena y después de varias duras derrotas.

Los de Paolo Galbiati perdieron ante el Asisa Joventut en semifinales de la Supercopa y firmaron otro dos malos partidos en Europa, contra Olympiacos y, esta semana de doble ración, ante el Valencia Basket. El flojo inicio del equipo de Vitoria señala a alguno de sus veteranos y a la necesidad de encajar piezas.

Sin embargo, también demostró el equipo vasco, vigente campeón de la Copa del Rey, que el gen competitivo es una de las señas del Baskonia, y con esa garra sacó la milagrosa victoria contra San Pablo Burgos en la primera jornada de la Liga Endesa el pasado domingo. Los vascos remontaron nueve puntos en los últimos tres minutos gracias a Chris Duarte y AJ Lawson.

Así las cosas, Galbiati, mientras espera algún refuerzo sobre todo en la parcela interior, confía en que su equipo saque el potencial que tiene para empezar a competir en Europa. La miradas van hacia Kobi Simmons o Markus Howard, mientras la buena noticia es el fuerte inicio de un necesario capitán como Tadas Sedekerskis.

En cuanto a los italianos, el equipo que dirige Peppe Poeta cayó en su estreno ante el Partizan pero logró imponerse a la Virtus Bolonia (87-85) en la segunda jornada, con un destacado Moses Wright, nueva estrella de un Milán que viene pasando desapercibido las últimas temporadas pero que se ha reforzado también con Alec Peters, Darius Thompson o Devon Hall.

FICHA TÉCNICA:

--EQUIPOS:

KOSNER BASKONIA: Simmons, Duarte, Stewart, Kurucs y Sedekerskis --posible quinteto inicial--; Baugh, Faried, Frisch, Howard, Joksimovic, Lawson y Spagnolo.

ARMANI OLIMPIA MILANO: Hall, Thompson, Guduric, Peters y Wright --posible quinteto incicial--; Bolmaro, Booker, Burnell, Cole, Mathews, Ricci y Tonut.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Jovcic y Calic.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Plus.