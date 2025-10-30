El Baskonia quiere la segunda alegría de la semana

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Saski Baskonia recibirá este viernes (20.30 horas) al Anadolu Efes en el Buesa Arena durante la jornada 8 de la fase regular de la Euroliga, un partido donde el equipo vitoriano querrá reafirmar las buenas sensaciones mostradas el martes con su primera victoria europea de este curso 2025/26 y volver a llevarse el triunfo en su feudo.

Esa victoria contra el Dubai Basketball alivió a los pupilos de Paolo Galbiati, que la necesitaban por su pésimo inicio de temporada con seis derrotas consecutivas en Europa y ahora pretenden afrontar el choque ante los turcos con más "confianza". "Ha sido muy importante para nosotros. Es una semana doble, así que podemos usar esto para seguir adelante", explicó Timothé Luwawu-Cabarrot tras vencier al conjunto dubaití.

El alero francés volvió a ser el más destacado del equipo, con 25 puntos, 6 rebotes y un magnífico 6 de 11 en triples, para confirmar su buen momento con una media de 20,7 puntos. Junto a él, quien más brilló fue el recién llegado Kobi Simmons, que anotó 16 puntos y repartió 5 asistencias. El base estadounidense se ha adaptado con rapidez y está sabiendo suplir con bastante acierto las bajas de Trent Forrest y Markus Howard, que siguen en el dique seco y tampoco jugarán contra el equipo de Estambul.

Galbiati valoró la defensa como uno de los puntos claves para lograr el primer triunfo en esta Euroliga, y es que Baskonia recibió 85 puntos, la cifra más baja en los siete partidos que ha jugado en la máxima competición europea, aunque sigue un aspecto a mejorar y a reducir aún más para aumentar sus opciones ante un Efes que promedia 82 puntos por partido y está entre los seis peores en ese registro en todo el torneo.

No será tarea sencilla porque su rival, que está con un balance de 3-4, cuenta con Shane Larkin, que vuelve al Buesa Arena, como su gran arma ofensiva. El base estadounidense lidera en puntos y asistencias totales a un equipo que viene de ganar en sus dos últimas salidas, la del pasado martes ante el Paris Basketball (80-90) y la anterior, de más nivel, ante el Olympiacos (78-82), siendo su rendimiento en casa el que le está lastrando.

Otro exjugador azulgrana que figura en la plantilla turca es Rodrigue Beaubois, aunque esta temporada ha perdido mucho peso en la rotación del entrenador serbio y apenas ha disputado 15 minutos en tres partidos, quedándose sin jugar en los otros 4. Precisamente el escolta francés fue uno de los más destacados en la victoria de Efes en Vitoria la pasada temporada, junto a Elijah Bryant y Darius Thompson, que se marcharon del equipo en verano.

El cuadro turco llega con dos bajas sensibles en el puesto de pívot, como son el griego Georgios Papagiannis, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la quinta jornada de la Euroliga contra Panathinaikos, y el francés Vincent Poirier, operado en verano de una lesión también de rodilla. Por tanto, la única opción de Efes en el puesto de '5' es el bahameño Kai Jones, fichado de la NBA este verano, para paliar una debilidad por dentro que deben aprovechar los locales.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BASKONIA: Simmons, Diallo, Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis y Diop --posible quinteto inicial--; Joksimovic, Nowell, Spagnolo, Villar, Kurucs, Diakite y Frisch.

ANADOLU EFES: Larkin, Weiler-Babb, Cordinier, Yilmaz y Osmani --posible quinteto inicial--; Beaubois, Dozier, Hazer, Jones, Loyd, Smits y Swider.

--ÁRBITROS: Difallah, Konstantinovs y Obrknezevic.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Plus+.