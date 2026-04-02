Baskonia y Real Madrid se reencuentran en Europa con el recuerdo de la Copa del Rey

Archivo - Trent Forrest, frente a Théo Maledon y Walter Tavares. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visitará este viernes (20.30 horas) al Kosner Baskonia durante la jornada 35 de la fase regular de la Euroliga, en lo que será un reencuentro de la final de la última Copa del Rey, pero con objetivos distintos porque el conjunto madrileño busca cazar el liderato y los vitorianos llevan semanas sin opción matemática de llegar al 'play-in'.

Mes y medio después de esa final copera en el Roig Arena de Valencia, en una lucha por el título inédita y que acabó con triunfo del Baskonia por 89-100, la temporada entra en su recta final hacia cotas todavía más exitosas. Eso sí, respecto a la participación de ambos equipos en esta Euroliga, ya solo es el Real Madrid quien tiene algo realmente en juego.

Los pupilos de Sergio Scariolo se han acercado poco a poco a la cima en la tabla clasificatoria porque el Fenerbahçe ha perdido siete de sus últimos nueve partidos, contando tanto la máxima competición continental como la Süper Ligi turca. La más reciente, ante el Bayern, dejó al líder 'Fener' con balance de 23-12 y podría ser cazado por sus perseguidores.

No en vano, Olympiacos y Real Madrid van respectivamente segundo y tercero con balances de 22-12, y los dos tienen por detrás al Valencia Basket con 21-13. Así que, en caso de que los blancos ganasen esta cita en el Fernando Buesa Arena, empatarían por el liderato a falta solamente de tres jornadas para acabar una fase regular que echa chispas.

Desde que perdió esa final de Copa en la ciudad del Turia, el equipo blanco ha disputado hasta el momento 10 partidos y ha ganado nueve de ellos; tan solo tropezó (87-85) durante su visita a Kaunas, con algo de polémica en el desenlace ante el Zalgiris. Por aparte de ello, el Real Madrid afronta esta primavera con ganas, siendo líder de la Liga Endesa.

Por su parte, el Baskonia desaprovechó en Europa su inercia de haber conquistado la Copa y encadenó cinco derrotas que lo apartaron de las cábalas para meterse en el 'play-in'. Los de Paolo Galbiati tienen ahora un balance de 10-24 y luchan por no acabar el torneo como colistas.

Al menos los baskonistas sí han mejorado en competición doméstica, ya que su holgadísimo triunfo (115-88) ante el Casademont Zaragoza le valió el pasado miércoles para igualar con el UCAM Murcia en el tercer puesto de la Liga ACB. Al abrigo de su público, el cuadro alavés dio una paliza a su adversario maño y que por momentos parecía que iba a ser mayor.

Sin Markus Howard por su lesión en un muslo ni Tadas Sedekerskis por su operación en el tobillo derecho, han cogido las responsabilidad del ataque Trent Forrest y Timothé Luwawu-Cabarrot. También está renqueante Rodions Kurucs, pero en ese último partido liguero contra el Zaragoza brillaron actores secundarios como Rafa Villar y Jesse Edwards.

Si con Eugene Omoruyi combinan bien los jugadores que habitualmente destacan menos, y si Forrest y Luwawu-Cabarrot alargan su buen estado de forma, el Baskonia tratará de hacer frente a uno de los morlacos de esta Euroliga. Para colmo, la enfermería madridista se ha ido vaciando en las últimas semanas y Scariolo tendrá a su plana mayor lista para Vitoria.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Villar, Forrest, Radzevicius, Frisch y Edwards --posible quinteto inicial--; Hrabar, Omoruyi, Simmons, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Bol, Diakite, Kurucs y Joksimovic.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Hezonja y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Krämer, Llull, Maledon, Garuba, Okeke, Feliz, Len, Procida y Almansa.

--ÁRBITROS: Pukl, Nedovic y Bissang.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30 horas/Canal Movistar Plus+.