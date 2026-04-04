Bilbao Basket doblega a Unicaja y toca en la puerta de los 'playoffs'

Bilbao Basket - Unicaja - ACB PHOTO

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Surne Bilbao Basket se impuso (90-74) al Unicaja en la jornada 25 de la Liga Endesa para pegarse a la zona de 'playoffs', mientras que el UCAM Murcia superó (67-89) al Joventut un escalón por encima y, por abajo, el Recoletas Salud San Pablo Burgos doblegó (95-109) al Dreamland Gran Canaria.

El conjunto vasco fue un vendaval y devolvió a los malagueños la paliza de la ida, aunque Unicaja aguantó el 'basket-average' entre ambos. Melwin Pantzar (11 puntos y 23 de valoración) y Darrun Hilliard (18) encabezaron el buen partido de los 'hombres de negro', que se colocan con 15 triunfos, los mismos que el Unicaja, octavo, aunque con un partido más los vascos.

James Webb III (20 puntos) fue el mejor de los andaluces pero no impidió la tercera derrota seguida de los suyos, que da emoción al acceso a los 'playoffs'. Por otro lado, también en duelo directo ya por el 'Top 4', el UCAM Murcia superó al Joventut y firmó 18 victorias por las 16 de los catalanes.

La racha murciana se impuso a una 'Penya' que perdía de 20 puntos en el inicio del tercer cuarto. El acierto en el triple marcó las diferencias en Badalona, como el aplastante dominio del rebote por parte de los visitantes. Jonah Radebaugh (17 puntos y 23 de valoración) lideró el gran partido de los de Sito Alonso.

Además, en el duelo directo por la permanencia en el Gran Canaria, el equipo amarillo llegó a ir perdiendo de 18 puntos en el primer tiempo. Jermaine Samuels y Gonzalo Corbalán hicieron el roto del San Pablo Burgos, pero el 'Granca' logró entrar en calor antes del descanso con Carlos Alocén y Kassius Robertson (48-53).

Sin embargo, el Burgos culminó la mayor exhibición anotadora de su historia para terminar de desatar el malestar de la afición canaria. El intercambio de golpes entre Nico Brussino y Corbalán no cambió el signo del partido, y el último cuarto Luke Fischer redondeó el triunfo de un Burgos que superó a los canarios en la tabla, ambos con siete victorias.

Mientras, el colista Coviran Granada, incapaz de sumarse a la pelea por la salvación con solo tres victorias, plantó cara pero perdió (84-91) ante un Bàsquet Girona con 12 triunfos. Derek Needham y Mark Hugues fueron decisivos en el último cuarto, cuando los catalanes dieron el golpe definitivo en el Palacio nazarí.