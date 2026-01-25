El Bilbao Basket gana en la prórroga como digno adiós a la Copa

Coviran Granada - Surne Bilbao Basket - FERMIN RODRIGUEZ / ACB PHOTO

El último billete será para La Laguna Tenerife salvo que pierda en el Palau por 65 puntos

El Real Madrid superó al Río Breogán con el segundo tiempo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Surne Bilbao Basket venció (84-88) al Coviran Granada en la jornada 17 de la Liga Endesa, mientras que el líder Real Madrid derrotó por 85-103 al Río Breogán, el Bàsquet Girona ganó con remontada por 90-94 en su visita al Casademont Zaragoza y además el Hiopos Lleida venció in extremis (73-72) al Recoletas Salud San Pablo Burgos.

Los 'hombres de negro' cumplieron con la victoria en el Palacio nazarí para competir hasta el final por el último billete a la Copa del Rey de Valencia. Sin embargo, el 'basket average' obligaba al Bilbao Basket a un triunfo abultado y, este domingo, a una derrota también contundente de La Laguna Tenerife contra el Barça en la última jornada de la primera vuelta.

El equipo vasco se quitó al menos la espina de siete prórrogas consecutivas perdidas, superando un partido de eterno suspense que fue esquivo para el colista. Justin Jaworski (25 puntos) fue la estrella bilbaína. Este domingo, la Laguna Tenerife será el octavo pasajero a la Copa si gana o si pierde por menos de 65 puntos.

Por otro lado, en el Pabellón Príncipe Felipe, los visitantes trataron de escaparse al inicio, pero su ventaja se esfumó y sufrieron en el siguiente cuarto (47-33). Santi Yusta, que acabó el partido con 27 puntos y 30 créditos de valoración, había aupado a un Casademont que empeoró tras el descanso y vio interrumpido su conato de remontada durante el cuarto periodo.

Otis Livingston apuñaló a los locales con un triple cuando iban 84-84 y su compañero Mark Hughes, autor finalmente de 24 puntos y 27 créditos de valoración, selló la victoria del equipo gerundense, que ahora luce balance de 8-9 en la tabla; mientras, los maños tienen balance de 6-11.

Algo más arriba está el Breogán con registro de 7-10 tras su derrota en casa. Los lucenses plantaron cara en toda la primera mitad (43-43), pero flojearon después del descanso y se derrumbaron en el desenlace por un parcial general de 20-33. Mario Hezonja hizo 28 puntos y 30 créditos de valoración en un Real Madrid con balance de 15-2 en su liderato.

Por otra parte, en el Pavelló Barris Nord, un tapón in extremis de John Shurna a Gonzalo Corbalán canalizó la alegría del Lleida tras haber ido perdiendo casi todo el rato. Justo antes de eso, Melvin Ejim había culminado la remontada a 7.6 segundos de agotarse el reloj. Esto situó a los ilerdenses con balance de 8-9 y dejó al San Pablo Burgos con 3-14.