Bojan Dubljevic, 'Jugador de la jornada' 6 de la Liga Endesa

Publicado 29/10/2018 0:35:43 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot del Valencia Basket Bojan Dubljevic ha sido designado este domingo como 'Jugador de la Jornada' 6 de la Liga Endesa, después de liderar a su equipo en la victoria sobre Montakit Fuenlabrada.

El montenegrino aportó 21 puntos y 10 rebotes, para acabar con 34 créditos de valoración y lograr así este reconocimiento por sexta vez en su carrera. "Ha sido una victoria importante para nosotros, necesitábamos ganar en casa y seguir dando pasos adelante", dijo.

"Hoy me he encontrado bien en el tiro, he podido ayudar al equipo con mis puntos. Pero mañana puede ser cualquiera de mis compañeros. Es importante que vayamos consiguiendo victorias mientras vamos creciendo como equipo", concluyó.