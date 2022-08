Brizuela: "Sólo hemos ganado un amistoso, pero el objetivo es hacer un equipo"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escolta de la selección española de baloncesto Darío Brizuela recalcó este lunes que aunque no les gusta no haber ganado más que uno d de los cuatro amistosos de preparación para el Eurobasket, "el objetivo es hacer un equipo" para una cita continental en la que intentará estar ayudando "en lo que pueda".

"La sensación que tenemos es que es verdad que sólo hemos ganado uno de los cuatro amistosos y eso nos molesta porque somos competitivos, pero, al final, el objetivo es hacer un equipo porque hay un montón de gente nueva y nos tenemos que acostumbrar a jugar los unos con los otros", aseguró Brizuela tras el entrenamiento del equipo en Pamplona de cara al duelo de clasificación para el Mundial de 2023 de este miércoles ante Islandia.

El jugador de Unicaja también tiene claro que, aunque sólo hayan ganado a Grecia y hayan perdido ante el combinado griego en Atenas y en los dos duelos ante Lituania, "lo bueno" es que están "compitiendo todos los partidos". "Por muy mal que se pongan las cosas, siempre hemos dado la cara, hemos remontado y hemos llegado al final con opciones", advirtió.

Sobre sus opciones de estar en la lista final para el Eurobasket de septiembre, el vasco fue claro. "Intento ayudar en lo que pueda con mis habilidades o en lo que me pida Sergio (Scariolo). Si considera que soy válido para ayudar, bien, y si no, habré hecho mi trabajo que es lo que consiste. No es darse de leches para hacerse un hueco, es ayudar en lo que puedas al equipo y si el seleccionador cuenta contigo, bienvenido sea", sentenció en declaraciones facilitadas por la FEB.