Un buen Barça paga cara una desconexión en Dubai

Kevin Punter en una acción del partido entre Dubai Basketball y Barça en la segunda jornada de la Euroliga 2026/27 - FCB

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Dubai Basketball ha ganado este martes al Barça (94-87) en la segunda jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026/27, en un duelo en el que un aciago segundo cuarto ha condenado a los blaugranas, que liderados por un enorme Kevin Punter rozaron la remontada de un -20 para quedarse al final sin fuerzas ante los de Xavi Pascual, extécnico 'culer' que ganó el pulso a Aleksander Sekulic en el 'intercambio de banquillos'.

En un partido de alternativas en el que los blaugranas pasaron de dominar por 6 puntos en el primer cuarto a verse 20 abajo en el tercero, los de Sekulic protagonizaron una notable reacción que les llevó a colocarse a sólo 5 puntos a falta de 24 segundos, aunque sin culminar la remontada pese a los 25 puntos de Kevin Punter, sin duda el mejor 'culer'.

Los de Xavi Pascual, que cerraron el encuentro con un parcial negativo de 18-25 en el último cuarto, supieron resistir el arreón final del equipo de Aleksander Sekulic y hacer bueno el 29-12 de un segundo cuarto que fue la clave del partido. Porque los otros tres parciales fueron blaugranas.

Y es que el Barça entró mejor al partido, con dos triples iniciales de Joel Parra y Justin Robinson y el acierto de Kevin Punter para situarse 2-8 arriba, aunque el Dubai reaccionó de inmediato y llegó a mandar por seis puntos. La intensidad defensiva blaugrana permitió equilibrar de nuevo el encuentro y, tras un triple de Stanley Umude, los visitantes cerraron el primer cuarto con un parcial de 0-6 para ponerse por delante (23-25), con Umoja Gibson y Punter como referencias ofensivas.

Pero el segundo cuarto cambió por completo el guion. El Dubai encadenó un 12-0 de salida que dejó al Barça siete abajo y obligó a Sekulic a solicitar tiempo muerto, mientras los blaugranas se atascaron por completo desde el perímetro. La primera canasta en juego no llegó hasta que quedaban 6:11 para el descanso, obra de Olivier Nkamhoua tras rebote ofensivo, y los locales aprovecharon los problemas ofensivos visitantes para dispararse hasta un 21-5 de parcial. Mfiondu Kabengele, protagonista en ambos lados de la pista, y Dwayne Bacon lideraron la escapada hasta el 52-37 del descanso.

El conjunto blaugrana trató de reaccionar tras el paso por los vestuarios y Punter asumió la responsabilidad ofensiva para mantener al equipo en partido, pero cada acercamiento encontraba respuesta en el conjunto de Pascual. Kabengele volvió a castigar desde el exterior y Jaron Blossomgame se hizo fuerte en las transiciones, con dos mates consecutivos y otro en contraataque que llevaron la máxima diferencia hasta los veinte puntos (76-56). El Barça, sin embargo, cerró el tercer cuarto con seis puntos seguidos, dos de Tyrese Martin y dos de Punter, para afrontar los diez últimos minutos con algo de vida (76-62).

Ahí apareció la mejor versión blaugrana. Punter abrió el cuarto con ocho puntos consecutivos del Barça y lideró un parcial de 0-8 que redujo la desventaja a 12, antes de encadenar después una canasta espectacular en reverso y un triple en transición que colocaron el marcador en 81-73. Pascual tuvo que parar el partido, pero Kabengele, gran protagonista local con 21 puntos, respondió con su tercer triple de la noche para cortar el impulso visitante.

El Barça no dejó de creer y, tras verse todavía 10 abajo (90-80), encontró a Nkamhoua y, sobre todo, a Punter para volver a amenazar el triunfo local. El escolta, máximo anotador del encuentro con 25 puntos, puso el 90-84 a menos de dos minutos y, después de un fallo de Bacon, volvió a acertar desde el perímetro para colocar el 92-87 a 24,9 segundos del final. Sin embargo, el triple anterior se había salido de dentro y, tras los tiros libres de Elie Okobo, el Barça ya no tuvo una última oportunidad para completar una remontada que llegó a situarle a sólo 5 puntos después de haber estado 20 abajo.

Así, el Dubai Basketball se pone 2-0 tras ganar a Real Madrid y Barça y los blaugranas se quedan 1-1, tras pagar especialmente caro su segundo cuarto. Punter, con 25 puntos, fue la principal referencia blaugrana, acompañado por Gibson (12), Balcerowski (10) y Parra, Martin, Umude y Nkamhoua, todos ellos con ocho o nueve puntos, mientras que Kabengele sostuvo al conjunto local con 21 puntos y 3/3 en triples.

El duelo tuvo además un componente especial en los banquillos, ya que Xavi Pascual terminó la pasada temporada en el Barça antes de incorporarse al Dubai Basketball, mientras que Aleksander Sekulic cerró el curso anterior al frente del conjunto emiratí en un 'intercambio de banquillos' que se ha llevado al agua el técnico de Gavà.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DUBAI BASKETBALL, 94 - BARÇA, 87 (52-37, al descanso).

--EQUIPOS.

DUBAI BASKETBALL: Wright IV (14), Okobo (9), Bacon (14), Blossomgame (10) y Kabengele (21) --quinteto inicial--; Mintz (3), Bertans (3), Diakite (7), Shengelia (4), Petrusev (4) y Walkup (5).

BARÇA: Robinson (7), Punter (25), Minaya (-), Parra (8) y Balcerowski (10) --quinteto inicial--; Gibson (12), Martin (9), Umude (8), Brizuela (-) y Nkamhoua (8).

--PARCIALES: 23-25, 29-12, 24-25 y 18-25.

--ÁRBITROS: Latisevs, Pastusiak y Cici. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Coca-Cola Arena.