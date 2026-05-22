Camilión y Alonso encabezan la prelista de Ygueravide para la Copa del Mundo de 3x3 en Polonia

Camilión y Alonso encabezan la prelista de Ygueravide para la Copa del Mundo de baloncesto 3x3 en Polonia. - FEB

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño encabezan la preselección de 9 jugadoras de la nueva seleccionadora nacional de baloncesto de 3x3, Sandra Ygueravide, para la Copa del Mundo de Polonia, que se disputará del 1 al 7 de junio en Varsovia, según informa la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Las internacionales se concentrarán en Valencia el próximo lunes 25 antes de viajar a Varsovia el 30 de mayo. Las retiradas Sandra Ygueravide y Vega Gimeno estarán al frente de un equipo rejuvenecido, la primera como seleccionadora y la segunda como coordinadora del 3x3.

Las subcampeonas olímpicas en Paris 2024 Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño encabezan una lista con jugadoras con experiencia en grandes torneos como Marta Canella, Ceci Muhate o Alba Prieto, y otras sin experiencia internacional como Lola Pendande o Txell Alarcón, pero con calidad demostrada en el 5x5.

De las nueve jugadoras saldrán las cuatro definitivas que compitan en la Copa del Mundo. La lista de seleccionadas estará compuesta por Txell Alarcón, Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión, Marta Canella, Ainhoa Gervasini, Cecilia Muhate, Helena Oma, Lola Pendande y Alba Prieto.

"Hemos intentado que las jugadoras de la lista sean algunas que ya están en dinámica de la Selección desde hace unos años y que han jugado Women's Series; y gente con menos experiencia pero que puedan ser importantes en esta transición donde estamos reconstruyendo el equipo", manifestó Sandra Ygueravide.

Para Ygueravide los Mundiales son siempre "torneos complicados" y "muy duros y físicos". "Vamos a intentar ser competitivas al máximo posible cambiando ciertas cosas de nuestro juego: primero porque no tenemos mucha experiencia en este tipo de torneos, y segundo, porque tenemos que aprovechar las ventajas que tenemos como el conocimiento del juego", añadió.

España será segunda cabeza de serie en la Copa del Mundo, sólo por detrás de Países Bajos, actual campeona de Europa y mundial. Está enclavada en el Grupo B junto a Estados Unidos, Mongolia, Hungría y Australia. Debutará el martes 2 ante Hungría y después se enfrentará a Mongolia, Hungría y Australia.