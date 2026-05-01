Usman Garuba intenta una canasta durante el Real Madrid-Hapoel de los 'playoffs' de la Euroliga 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Campazzo y Garuba impulsan al Real Madrid

El conjunto madridista se acerca a la 'Final a Cuatro' de la Euroliga tras arrollar 102-75 al Hapoel tras una gran segunda parte

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid está a un partido de jugar la 'Final a Cuatro' de la Euroliga 2025-2026 después de ganar con contundencia 102-75 el segundo partido de su 'playoff' al Hapoel Tel Aviv israelí, desarbolado por la intensidad defensiva madridista tras el descanso liderada por Facundo Campazzo y Usman Garuba.

El once veces campeón de Europa ya otea Atenas. Sergio Scariolo había avisado del grandísimo peso del segundo choque de esta serie y su equipo respondió con un partido de mérito, compensando de forma colectiva la baja de Walter Tavares, con sus 12 jugadores anotando y cinco con dobles dígitos, y encontrando la fórmula para desarbolar a un rival que no le pudo responder tras el descanso cuando recibió un severo 62-33 de parcial.

Todo bajo la dirección de un Campazzo, otra vez el mejor a nivel ofensivo (23 puntos y 6 asistencias), pero que aportó además una dosis de intensidad personificada seguramente en Garuba. El ala-pívot se llevó la ovación sonora de un Movistar Arena cuando recibió su merecido descanso tras 13 puntos y 9 rebotes ante un Hapoel que necesita algo más que Dan Oturu (18) si quiere volver al Movistar Arena.

El duelo comenzó con ritmo y bombardeo exterior por parte de ambos. Hezonja, que había firmado un 0/6 el miércoles, acertó los dos primeros que lanzó, pero Hapoel, con Elijah Bryant recuperado para la causa, respondió de la misma forma y cogió la iniciativa por primera vez en toda la serie, apoyado también en un Oturu, que sin Walter Tavares hacía de nuevo mucho daño y arrancaba con puntos (8) y rebotes (4).

Los visitantes, pese a comenzar con un quinteto más pequeño, con Blakeney de titular, se esmeraron en proteger bien su tablero tras las 16 capturas concedidas en el primer partido y por ahí pudieron controlar el ritmo hasta la entrada de las respectivas unidades 'B'. La madridista encontró otra vez la energía de Garuba, Gaby Deck y Andrés Feliz, y las penetraciones de Theo Maledon.

Un palmeo en forma de mate de Garuba sobre la bocina cerró un óptimo parcial de 9-0 para voltear el marcador en el Movistar Arena (24-21) al término de los diez primeros minutos. El Real Madrid aprovechó este impulso ante un Hapoel donde los cambios, salvo Chris Jones, no tenían tanto impacto y que notaba la ausencia de su pívot titular. Un triple de Maledon lo confirmó con un triple que abría un primera esperanzadora brecha para los locales (33-26).

Restaban más de seis minutos para el final del segundo periodo y, en cambio, fueron más de sufrimiento para los de Scariolo, que no encontraron su mejor fluidez ofensiva, sin puntería esta vez desde el triple. Oturu volvió para un '2+1' y Blakeney aportó un '3+1' para dar de nuevo el mando a los de Dimitris Itoudis, aunque no demasiado dañino tras una canasta sobre la bocina de Campazzo (40-42).

EL REAL MADRID MUESTRA SU MEJOR CARA

El Real Madrid volvió de vestuarios dispuesto a dar un paso adelante en defensa. Scariolo apostó por Feliz sobre Blakeney y por Garuba para intentar controlar mejor a Oturu y el Hapoel no se encontró cómodo con esa renovada intensidad que trajo robos locales, perdiendo el mando de nuevo y con un triple de Hezonja poniendo la máxima diferencia del choque (54-46).

El conjunto israelí trató de encajar este primer golpe ante un equipo madridista que por fin parecía encontrar su mejor versión en los dos lados de la pista, recuperando el control en el rebote, y que obligaba a Itoudis a pararlo con una grada que crecía con su equipos. Un triple de Okeke y un '2+1' de un entonado Garuba, con tercera falta para Oturu, problema que también arrastraba Micic, evidenciaban este gran momento local (66-53). El Hapoel resistió como pudo este arreón gracias a dos '2+1' de Malcolm, aunque tenía terreno que recuperar para los diez minUuos finales (73-62).

Itoudis tuvo que poner en la pista a Micic y Oturu, pero el base serbio no duró demasiado porque fue eliminado tras cometer la cuarta rápidamente y luego recibir una técnica. Campazzo y Lyles encadenaron dos triples para acercar el 2-0 a la serie (83-67), aunque todavía restaban casi siete minutos por jugarse. El quinto rebote ofensivo, otra vez lastre visitante (13), de Garuba puso el +20 (87-67) con menos de cinco y ya fue suficiente para que el Real Madrid trate ahora de no volver a su fortín.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, - HAPOEL TEL AVIV (40-42, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (23), Abalde (2), Hezonja (11), Okeke (6) y Len (2) --quinteto inicial--; Lyles (8), Feliz (11), Llull (2), Maledon (13), Deck (6), Garuba (13) y Procida (5).

HAPOEL TEL AVIV: Micic (4), Blakeney (9), Bryant (11), Wainright y Oturu (18) --quinteto inicial--; Malcolm (9), Randolph (2), Edwards (3), Jones (10), Odiase (-) y Madar (2).

--PARCIALES: 24-21, 16-21, 33-20 y 29-13.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Difallah y Kowalski. Eliminaron a Micic por faltas personales.

--PABELLÓN: Movistar Arena. 6.588 espectadores.