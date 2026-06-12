Carla Brito regresa a España con el Casademont Zaragoza - CASADEMONT ZARAGOZA

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escolta española Carla Brito jugará en el Casademont Zaragoza las dos próximas temporadas, después de llegar a un acuerdo con el club aragonés hasta el 31 de mayo de 2028, y regresa de esta manera a la liga española tras pasar por la NCAA, la liga universitaria de los Estados Unidos.

Nacida en Fuerteventura hace 22 años y de 1,80 metros, se formó en el CB Islas Canarias para después dar el salto al baloncesto universitario de la mano de la Universidad de South Florida (USF). Se consagró en los Bulls de South Florida levantando el título de Campeonas de la American Athletic Conference (AAC) -por segundo año en la historia de la universidad-.

Además, fue nombrada MVP en el partido por el título, además de ser incluida en el mejor quinteto. Eso le valió para disputar posteriormente el March Madness. En su último año en la NCAA, Brito ha promediado cerca de un 'doble-doble' con 9,9 puntos y 9,3 rebotes por partido en más de 32 minutos de juego.

Por otra parte, la canaria ha pasado por las categorías inferiores de la selección. Con la camiseta española conquistó un oro y fue MVP del Europeo Sub-17 3x3; fue subcampeona del mundo Sub-19 en 2023; plata en el Europeo Sub-18 de 2022 y en el Sub-20 de 2024; y bronce en el Europeo Sub-20 de 2023.

Del 31 de mayo al 8 de junio se concentró con la España B en Madrid y Nápoles (Italia), siendo una de las jugadoras más destacadas de la selección España Futuro con 11 y 14 puntos en sendos partidos frente a Italia.