Los Celtics arrasan a unos Bucks sin Antetokounmpo con presencia testimonial de Hugo González

Archivo - Hugo González - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics han superado a unos Milwaukee Bucks (101-133) huérfanos de Giannis Antetokounmpo y han firmado su segunda victoria consecutiva liderados por Jaylen Brown y un Jayson Tatum que rozó el 'triple-doble', en una jornada NBA en la que el español Hugo González disfrutó de pocos minutos en pista.

Los de Massachusetts se desmarcaron ya en el primer cuarto (26-43), con un casi perfecto 8 de 9 en triples, y llegaron al descanso 20 puntos arriba (55-75). La sangría no se frenó en la reanudación ante unos Bucks plagados de bajas y que no pudieron contar con Antetokounmpo por décimo encuentro consecutivo por una lesión en la rodilla izquierda.

El escolta Jaylen Brown lideró la faceta anotadora de los de Joe Mazzulla con 26 puntos, mientras que el alero Jayson Tatum, que todavía está encontrando su mejor versión tras varios meses alejado de las canchas por la rotura del tendón de Aquiles derecho, que quedó a una asistencia del 'triple-doble' (23+11+9). El pívot portugués Neemias Queta firmó un 'doble-doble' de 19 tantos y 10 rebotes.

Por su parte, el madrileño Hugo González solo pudo disfrutar de seis minutos sobre la pista, en los que tuvo tiempo de anotar una canasta -1 de 1 tiros de campo- y de capturar dos rebotes. Los Celtics se mantienen segundos (52-25) de la Conferencia Este con dos juegos y medio sobre los New York Knicks y solo por detrás de Detroit Pistons (56-21).