Los Celtics de Hugo González siguen al alza y suman una nueva victoria ante los Suns

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics se mantuvieron este martes como uno de los equipos más entonados en este tramo de la Fase Regular de la NBA 2025-2026 y sumaron su novena victoria en los últimos diez partidos al imponerse de forma clara por 81-97 a los Phoenix Suns, sin una actuación demasiado destacada de Hugo González.

El alero madrileño continúa siendo parte de la rotación del técnico Joe Mazzulla y tuvo algo más de 13 minutos en la pista en la que anotó su único lanzamiento a canasta y aportó en el rebote defensivo con cuatro capturas.

Los Celtics lograron su cuarto triunfo consecutivo para seguir en la pelea con los Detroit Pistons por el liderato en la Conferencia Este, pese a jugar sin Jaylen Brown, 'tocado' en una rodilla, y al flojo partido esta vez de Payton Pritchard (2/13 en tiro). Derrick White asumió el liderazgo ofensivo (22 puntos), mientras que el joven pívot portugués Neemias Queta se hizo fuerte en la 'pintura' (14, 13 rebotes y 2 tapones) para un equipo que rompió el choque en el tercer cuarto con un demoledor 11-30.