Chus Bueno, nuevo CEO de Euroliga

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euroleague Basketball, organizadora de la Euroliga y la Eurocup, confirmó este viernes el nombramiento "por unanimidad" del español Jesús Bueno como nuevo CEO, cargo que se hará efectivo en los próximos días y en el que reemplazará al lituano Paulius Motiejunas.

Según Euroliga, "esta decisión refleja el enfoque continuo de la Junta Directiva en fortalecer la gobernanza de la organización y garantizar la ejecución eficaz de su visión estratégica de futuro", en un momento en el que se espera el aterrizaje en Europa de la NBA, de la mano de FIBA, con una nueva competición para 2027.

En este sentido, Bueno, de 56 años, conoce, dentro de su amplia experiencia en el mundo de la dirección y la gestión deportiva, a la liga estadounidense ya que trabajó en ella durante 12 años como Vicepresidente para Europa, África y Oriente Medio, y Director General de NBA España.

El directivo fue elegido "por unanimidad" y sucederá a Paulius Motiejunas, quien estaba en el cargo desde junio de 2022. "Los clubes desean expresar su agradecimiento a Paulius Motiejunas por su servicio, compromiso y dedicación durante su gestión. Bajo su dirección, la organización ha alcanzado importantes hitos y un crecimiento continuo que han contribuido a consolidar su posición en el ecosistema del baloncesto. La Junta Directiva de la ECA, en nombre de todos los clubes de la Euroliga de Baloncesto, le desea mucho éxito en sus futuros proyectos profesionales", subrayó.

Ahora, será responsabilidad de Chus Bueno el "liderar la estrategia general de Euroleague Basketball, con un fuerte enfoque en el crecimiento del negocio, la mejora del juego y la experiencia de los aficionados, y la expansión a nuevos mercados y públicos, a la vez que maximiza el valor que se ofrece a los clubes, socios, jugadores y aficionados".

Euroliga recalcó de su nuevo CEO que "su mandato es seguir consolidando el éxito alcanzado en las últimas 25 temporadas y consolidar la Euroliga, la BKT EuroCup y la NextGen Euroliga como las principales competiciones de baloncesto de Europa".

Además, recordó que el español aporta "más de 30 años de experiencia y liderazgo estratégico en el ecosistema deportivo profesional" dentro de una carrera que "ha estado estrechamente ligada al baloncesto, tanto dentro como fuera de la cancha". Tras jugar a nivel profesional en clubes como el FC Barcelona, el Atlético de Madrid o el Valencia Basket, se retiró y se dedicó a asumir funciones ejecutivas y de gestión dentro de la industria del baloncesto.

El catalán comenzó su carrera fuera de las pistas en la Asociación Española de Jugadores de Baloncesto (ABP) antes de incorporarse a la Federación Española de Baloncesto (FEB) en 2006 como Director Ejecutivo, una etapa en la que la selección masculina vivió uno de los periodos más exitosos de su historia con su primer oro mundial en 2006 y el primero europeo en 2009, además de una plata olímpica en los Juegos de Pekín de 2008.

Posteriormente, tras el mencionado paso por la NBA, se incorporó a 'Legends', líder mundial en gestión de recintos y 'hospitality', donde ocupó el cargo de Director General de las operaciones de la compañía en la península ibérica. Recientemente, Chus Bueno lideró la creación y el desarrollo del sector de baloncesto en 'DAZN', la plataforma global de 'streaming' deportivo, "consolidando su experiencia en medios, transformación digital y fidelización de los aficionados en el panorama deportivo actual".

"La Junta Directiva mantiene su firme compromiso con la misión de la Euroliga de Baloncesto de promover la excelencia, la innovación y el crecimiento sostenible en el baloncesto europeo", sentenció el comunicado del organismo.