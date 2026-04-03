Chus Mateo acompañará a Aday Mara en la Final Four del March Madness

Aday Mara, Michigan Wolverines, NCAA - Europa Press/Contacto/Nicholas Muller

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, acompañará al jugador español Aday Mara en la lucha por el título de la NCAA en la Final Four del March Madness.

Mara se convirtió en el primer español en la fase final de la NCAA al clasificarse con la Universidad de Michigan. Mateo viaja a Estados Unidos para ver en directo el desenlace del baloncesto universitario, que se disputará entre el 4 y el 6 de abril en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis.

Mateo, junto a la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, y el responsable de scouting de jugadores en EEUU, Dani Gómez, ya realizó una gira por el país americano para visitar a varios de los jugadores españoles durante la temporada de NBA y NCAA.

Michigan alcanzó las semifinales de la Final Four con Aday Mara siendo el referente interior del equipo y uno de sus jugadores clave. El pívot español fue elegido Mejor Jugador Defensivo del Año en su conferencia, la Big Ten, y ha establecido el récord de tapones en una temporada en su universidad, superando los 100.

El baloncesto español tuvo antes a dos jugadoras disputando la fase final del torneo femenino. La primera fue Maite Cazorla, quien jugó con Oregon la Final Four de 2019, en la que cayó en semifinales contra Baylor. Helena Pueyo, con la universidad de Arizona en 2021, perdió ante Stanford en la final, acompañada por Marta García.