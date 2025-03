Chus Mateo: "A estas alturas se hacen cábalas, pero prefiero estar un poco al margen"

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, dejó claro que la visita al Estrella Roja serbia de este viernes es "muy importante" de cara a sus opciones en la Euroliga y aseguró que, pese a lo apretado que está todo y lo poco que queda, prefiere "estar un poco al margen" de las posibles cábalas.

"Estando a estas alturas de competición, con enfrentamientos directos que deciden tanto de cara a los 'playoffs', cada encuentro cuenta más. Estamos tan igualados que el partido en Belgrado contra el Estrella Roja, que está también involucrado, es muy importante", admitió Chus Mateo este jueves en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del club.

De todos modos, confesó que es "muy soso" a la hora de hacer cábalas para lo que queda y que no le gusta "hacer pronósticos". "Estoy más tranquilo si no lo pienso y me ayuda a centrarme en nuestro trabajo, que pasa por hacer un buen partido mañana viernes. A estas alturas se hacen cábalas, pero prefiero estar un poco al margen", subrayó.

También recordó que "hay muchos partidos a lo largo del año y no es fácil apretar el interruptor desde el primer día", aunque no esconde que "hay algo que siempre está en este vestuario" que es que suele estar "preparado a la hora de competir". "Este es el momento serio de la temporada. No tenemos que dejar ni un día de competir y levantarnos si nos caemos", apuntó, satisfecho de que ahora estén siendo "más competitivos".

Tras ganar el EA7 Emporio Armani Milán italiano, le tocará otro rival directo como el Estrella Roja, que les aventaja en una victoria en la clasificación y que viene de dos victorias, ante el Olympiacos y la Virtus, donde ha jugado "con mucho empuje y de una forma muy inteligente". "Ha sido capaz de ganar en el campo del Olympiacos y el miércoles arrolló a la Virtus", resaltó.

"Es un equipo con muchas capacidades, con jugadores de mucha calidad en muchos puestos. Está muy compensado, tiene a Petrusev, Nedovic, Teodosic y tiradores, es un equipo plagado de buenos jugadores, pero está jugando como equipo y eso le permite estar en la quinta posición", añadió del conjunto serbio.

Además, tendrán que lidiar con el ambiente del Belgrado Arena, algo que no le preocupa. "A cualquier jugador de baloncesto le gusta ir allí y a este nivel, el 90 por ciento de los jugadores da su mejor versión. Sabemos lo que es Belgrado, lo que es su afición y lo mucho que anima, nos gustaría hacer un buen partido porque es un ambiente extraordinario el que se vive allí", afirmó.