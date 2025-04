Chus Mateo: "Aún podemos llegar muy lejos y ser campeones de la Euroliga"

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, recalcó este miércoles que su equipo aún puede "llegar muy lejos y ser campeón" en la Euroliga a pesar de no tener asegurado el 'Top 6' a falta de la última jornada de la Fase Regular, aunque confesó que le hubiera gustado estar "entre los cuatro primeros" de la clasificación en este momento y que quiere "evitar" el 'Play-In'.

"Me hubiera gustado estar clasificado entre los cuatro primeros, pero no quiero pensar en nada que no sea nuestro partido. Tratemos de hacer bien lo nuestro y los últimos resultados nos están dando confianza. Hemos tenido una situación que nos hace pensar que llevamos unos partidos en el alambre, parecido a jugar partidos de 'Play-In'. Vamos a intentar quedar ahora lo más arriba posible, aún podemos llegar muy lejos y ser campeones", afirmó Mateo en la rueda de prensa previa a la última jornada de Euroliga que les mide este jueves ante el Partizán en Belgrado.

El técnico madridista dejó claro que sólo piensa en lo que deben hacer ellos, aunque eso no les "asegura" estar en 'playoff'". "Debemos respetar el trabajo del resto del año. Si somos capaces de hacer bien las cosas y ganar allí habremos hecho lo que está en nuestra mano", agregó, advirtiendo que tampoco tiene "preferencias" sobre posibles rivales en los cruces porque "a veces el que prefieres te moja la oreja". "Lo que sí me gustaría es evitar el 'Play-In' y así quitarnos un partido o dos", admitió.

Una última jornada en la que el Real Madrid se jugará el 'Top 6' tras una liga "muy dura" donde han luchado "hasta el final" por estar en los 'playoffs'. ""Tratamos de estar arriba siempre en todas las competiciones y este año nos está costando mucho por la igualdad que hay. Aun así, llegamos en disposición de hacer un buen partido ante un rival que se muestra muy fuerte en casa", añadió.

Sobre el hecho de que el Partizán llegue eliminado a la última jornada y sin jugarse nada, Chus Mateo recalcó que han ido a ese campo muchas veces y saben como es "el ambiente". "Es un rival que respetamos por su historia y con el que hay una rivalidad importante por los enfrentamientos en los últimos años. Tratarán de agradar a su afición y acabar lo mejor posible", recordó.

"Tenemos que hacer un partido con los nervios templados, no pensando demasiado en el después, sino en la jugada a jugada. No hay que caer en el error de magnificar nuestras pérdidas o errores y sobreponernos a ellos. Hay que limitar las pérdidas porque ellos las castigan con puntos al contraataque. Es un equipo que tiene tablas y un maestro en el banquillo que sabe dirigir", expuso el técnico sobre el plan que debe llevar el equipo en el partido.

A nivel individual, Mateo destacó el momento de Andrés Feliz que lleva trabajando desde el principio para "encontrar su mejor forma". "Ha llegado a tiempo como algún otro jugador. Hay gente que ayuda atacando, otros defendiendo y otros con su presencia. Tenemos 12 jugadores de primer nivel que pueden aportar y no dejo de contar con ninguno. Hay momentos durante la temporada que hay jugadores que parece no contar y luego entran. Feliz está haciendo buenos partidos y eso nos ayuda a sentir esa solidez que necesita un equipo", sentenció.