El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo - ALBERTO NEVADO / FEB

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, agradeció a los "jugadores españoles" su "compromiso" con la selección después de otra victoria importante ante Grecia este domingo, en una ventana que les deja muy "cerquita" del Mundial.

"Ningún equipo gana en el primer asalto. Grecia es un equipo con corazón, jugadores expertos. No era fácil. Cuando a un equipo campeón le pasa lo que a ellos, con ciertos problemas, todo eso hace que la gente se una más. Grecia tiene orgullo. Lo hemos tenido que ir trabajando poco a poco", afirmó en rueda de prensa.

"Hemos defendido bien, como equipo haciendo un muy buen trabajo. Hemos estado bien en el rebote, hemos sido capaces de correr, y sacando la ventaja que necesitábamos para el 'basket-average'. Notamos la ilusión de la gente con la selección. Lo hemos notado, vibrar con la afición como creo que también han vibrado", añadió, agradeciendo el apoyo de Santiago y Fontes do Sar.

El técnico madrileño destacó la respuesta de muchos jugadores de Euroliga a esta convocatoria. "Eso de que hayan venido denota un compromiso sólido de los jugadores españoles con su selección. Es lo que más orgulloso me hace sentir. Cuando hablaba después de la ventana de agosto que no nos fue bien. Muchos de ellos nos decían, llámanos, nos gustaría estar. Tengo que resaltarlo", dijo.

"El compromiso es clave. Era una ventana con cierto peligro, si no jugábamos bien. Hemos ganado dos partidos muy importantes. También darle gracias a los clubes, han sido partícipes de esta victoria, y a los entrenadores españoles de formación, que ayudan que tengamos tan buen producto nacional. Es una victoria de todos, estamos tocando muy cerca la clasificación para el Mundial", añadió.

Además, Mateo reconoció cierto alivio después de las tres derrotas anteriores a esta ventana FIBA. "Esa liberación, me siento muy responsable de lo que sucede. Eso te hace sentir inquietud, es un deporte, pero es el que amamos, por el que vivimos. Por supuesto que había incertidumbre, y cuando ganas dos partidos como estos claro que te liberas mucho. Teníamos muchas ganas de que esto pasara. Llevábamos cinco meses solo sintiendo que perdíamos y ahora te vas con una sensación muy bonita de cara a las Navidades", zanjó.