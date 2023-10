Chus Mateo, tras ganar al Barça: "Es anecdótico estar líderes ahora en la Euroliga porque no vale para nada"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, describió este jueves como "anecdótico" el hecho de "estar líderes ahora" en la Fase Regular de la Euroliga, tras vencer por un apretado 65-64 al Barça durante la jornada 5, "porque eso no vale para nada" en una competición que se alarga muchos meses y tiene altibajos.

"Es anecdótico estar invictos, es anecdótico estar líderes ahora porque eso no vale para nada. Pero sí que denota que hay una buena química entre los compañeros, que cada día tienen ambición por ganar. Hoy de hecho yo daría mucho más valor a un partido donde, no jugando de forma brillante, han sacado un partido tan difícil como un Clásico que se nos había puesto muy peliagudo en el primer cuarto", dijo Mateo en rueda de prensa.

"Ha sido un partido trabado, un partido difícil. En un Clásico a veces no sabes muy bien por dónde van los tiros, y éste ha sido un partido diferente. Nosotros teníamos claro, por lo menos de inicio, que teníamos que tener paciencia porque hemos empezado muy mal. Su primer cuarto realmente nos han sorprendido; no tanto sus ganas de ganar, sino nuestra ansiedad por querer ganar muy pronto", admitió desde el WiZink Center.

Pese al gris inicio de encuentro, el entrenador madridista se alegró de la reacción de sus pupilos. "Luego hemos sido capaces de entender mejor el juego. Y el segundo cuarto y el tercer cuarto creo que han sido nuestros, ejecutando mucho más tranquilamente y sin tanta ansiedad", indicó.

"Hemos sacado una ventaja de 14 puntos, que se ha ido reduciendo porque nos hemos parado llegando al final. Pero en definitiva creo que es muy importante haber ganado otro partido más dentro de la Euroliga. Sabemos lo difícil que es ganar a un equipo como el Barcelona, que había ganado en el campo del Olympiacos, que había ganado en el campo del Partizán y sabíamos que no era un rival fácil fuera de casa", añadió Mateo.

En este sentido, el técnico del Real Madrid subrayó que el Barça "venía invicto y creo que hemos entendido bien después que, aun sin tener un partido brillante y sin hacer grandes porcentajes, hemos sido capaces de sacar un partido importante sin acierto". "Y eso también dice mucho del carácter competitivo que tiene nuestro equipo, estoy contento", apostilló.

"El hecho de que aún no hayamos perdido, para mí, sigue siendo una anécdota porque algún día perderemos. Pero las ganas, la ambición, la manera de agarrarnos a los partidos que tenemos en muchas ocasiones, sin ser hoy tenemos en muchas ocasiones, sin ser hoy el partido más brillante para el espectador ni para el juego que venimos siendo, hemos sido capaces de llevarnos la victoria", argumentó de nuevo.

"Independientemente de que sea una victoria más de Liga Regular, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando. Esto nos ayuda, hemos ganado por un punto y nos ayuda a saber que tenemos que hacer mejor estos partidos, que van a surgir durante la Liga Regular y tenemos que darle la vuelta de alguna manera sobre todo teniendo más paciencia", reconoció.

Por otra parte, Mateo lamentó la mala estadística en triples. "Ese porcentaje de 2 de 22 creo que ha traslucido un poquito esa ansiedad que teníamos por ganar el partido muy pronto. Eso nos ha perjudicado a la hora de tomar ciertos tiros, muchas veces no los hemos trabajado suficiente y otras veces porque el rival nos ha llevado a final de posesión con tiros contestados. Pero creo que podemos trabajar mucho mejor, con nuestro ataque como veníamos haciéndolo", auguró al respecto.

Por último, elogió al pívot caboverdiano Walter 'Edy' Tavares. "Es un jugador espectacular, que nos da algo que no da nadie. Es el mejor jugador para mí que podemos tener en nuestro equipo. No hay un jugador como 'Edy' y yo tengo que tener la paciencia suficiente para que él encuentre sensaciones pronto, sin ninguna prisa porque esto es muy largo", apuntó.

"'Edy' es absolutamente clave para este Real Madrid. No podemos en ningún caso pensar que 'Edy' no va a ser el de otros años. Va a volver a ser el 'Edy' que conocemos, va cogiendo sensaciones, ha tenido un verano complicado porque ha ido con su selección y ha tenido que estar haciendo un trabajo diferente, ha tenido que parar por un problema respiratorio y eso seguramente le ha hecho perder un poquito el ritmo. No hay un jugador para mí al nivel de 'Edy' en toda Europa", concluyó Mateo.