Chus Mateo: "Por mucho que estemos tocados, la motivación es del cien por cien"

"Los pronósticos son optimistas, la salud de Pablo Laso no corre peligro"

El segundo entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, reconoció que el infarto que sufrió el pasado sábado el técnico madridista Pablo Laso es un "palo duro" y un "'shock'" para el equipo, pero celebró que los pronósticos sean "optimistas", por lo que por mucho que estén "tocados", la motivación de la plantilla sigue al "cien por cien".

"La motivación es cien por cien, por mucho que estemos tocados no puedo decir la motivación que tenemos... No está cerrado, sabemos de lo que es capaz Baskonia, no hemos jugado perfecto. Si hacemos bien los básicos como en los dos primeros partidos, tendremos opciones de victoria", analizó Mateo en la rueda de prensa previa al tercer encuentro de las semifinales del 'Playoff' de la Liga Endesa ante los vascos.

El asistente de Laso comenzó emocionado la comparecencia, al recordar el "palo duro" que vivió el equipo el domingo, cuando conocieron que por la madrugada "su líder" había sufrido un infarto de miocardio. "Ayer cuando recibimos la noticia, Pablo nos mandó un mensaje, nos dijo que estaría unos días apartado. Su teléfono no está operativo y no queremos molestar ni dar la lata. Estamos hablando con su familia y las noticias son optimistas. Estamos contentos porque parece que puede quedarse solo en un susto", explicó.

"Ahora se trata de que sigamos adelante con el trabajo que ha hecho durante el año. Es un 'shock' tan grande en plena semifinal... Obviamente las cabezas se paran mucho a pensar en las cosas de la vida. Queremos afrontar con todas las garantías el partido de mañana, sabiendo que las noticias de Pablo son positivas. Pasamos mucho tiempo juntos, somos todos muy amigos y obviamente afecta emocionalmente", admitió.

Mateo expresó que "no es fácil recolocar la cabeza" tras lo ocurrido. "Trataremos que nuestros jugadores estén centrados en Baskonia, somos profesionales y debemos adaptarnos a todas las circunstancias de una temporada. No está siendo una temporada fácil, hemos perdido dos finales y ahora tenemos que rehacernos de una cosa aún si cabe más grave, Pablo está jugando también una final y la tiene que ganar", aseveró.

"DEBEMOS RESPONDER DE MANERA RÁPIDA A CUALQUIER SITUACIÓN"

"Nos ha tocado esta situación y hay que coger el toro por los cuernos. Amamos tanto este deporte que a veces nos cuesta diferenciar lo que es importante de lo que es intrascendente. Se nos escapa que la vida son cosas bonitas, que cuando no tenemos el baloncesto somos infelices, pero es verdad que deberíamos relativizar todo un poco. Mi madre decía que esto es un juego, y sí, pero me gusta tanto que a veces pasa a ser algo trascendental", reflexionó.

Mateo insistió en que el baloncesto es su "vida" y lo da "todo por ella". "Nos gusta tanto llegar a rozar la perfección que cuando las cosas se ponen difíciles a veces pasan estas cosas", añadió.

No obstante, el técnico celebró que Laso haya abandonado este lunes la UCI y evolucione "favorablemente". "Las pruebas son buenas y ha pasado a planta, los pronósticos son optimistas, su salud no corre peligro. Estamos contentos porque hoy podamos estar hablando de que está bien después del susto de ayer. Va a seguir dándonos guerra, es nuestro amigo y le queremos muchísimo", afirmó sobre el entrenador vasco.

Preguntado por el partido de este martes ante Baskonia, Mateo confirmó la baja segura de Sergio Llull y la "duda" con Alberto Abalde, que sigue "con muchas molestias". Además, Thomas Heurtel y Trey Thompkins tampoco estarán disponibles después de sufrir sendas torceduras de tobillo en el último entrenamiento. Así los canteranos Eli John Ndiaye y Urban Klavzar completarán la convocatoria.

"No pensamos en tres oportunidades, pensamos en que tenemos un partido por delante. Solo hay un partido en nuestra cabeza y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Por mucho de que estemos distraídos, hay que centrarse y volver a resetear", señaló sobre cerrar las semifinales ante Baskonia con un 3-0.

Finalmente, Mateo manifestó que deben "estar preparados para afrontar cualquier adversidad que pueda surgir" con una respuesta "rápida a cualquier situación que te demande el partido". "Sé que hay que hacer una serie de básicos muy bien para doblegar a Baskonia: defender como equipo y intentar reducir las puntos buenos de Baskonia", concluyó.