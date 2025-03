Chus Mateo no sabe "con certeza" si Campazzo y Bruno Fernando estarán disponibles ante el Milán

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, confesó que no puede confirmar "con certeza" si Facundo Campazzo y Bruno Fernando estarán disponibles este martes en el partido de Fase Regular de la Euroliga ante EA7 Emporio Armani Milán, duelo que afronta sin pensar en "cuentos de futuro".

"Lo afrontamos conociendo la importancia de un duelo directo entre equipos que están con opciones de entrar en el 'playoff'. La igualdad es máxima y ahora todos los partidos que vamos a jugar hasta el final son enfrentamientos directos de un gran nivel. Nos van a hacer esforzarnos mucho para ganarles", expresó el preparador madrileño en declaraciones publicadas por el Real Madrid.

Mateo defendió que intentarán "hasta el último día" entrar en los 'playoffs', solo una victoria por debajo del corte. "Vamos a lucharlo y pelearlo, está garantizado. No sé lo que va a pasar, solo pienso en jugar mañana un partido de máxima trascendencia. Tenemos que afrontarlos de uno en uno", dijo.

"Las decepciones no existen. Seguramente hemos cometido errores, pero vamos a lucharlo y vamos a pelearlo. Que nos quedamos en 'play-in', que no accedemos al 'play-in', que ganamos la Euroliga, esos son cuentos de futuro. Yo ahora mismo no voy a ponerme en nada de eso", agregó en rueda de prensa sobre las posibilidades de los blancos.

El técnico destacó el triunfo sobre Unicaja en Liga Endesa de este domingo, "una victoria colectiva, peleada y sufrida, creyendo hasta el final". "Eso fue ayer y Milán será otra historia. Son partidos que te dan una inyección de moral y energía para afrontar el siguiente, pero tenemos que pensar que el partido de mañana será distinto. En nuestra cabeza ya está olvidado. Esto no para", advirtió.

"Milán es un gran equipo con jugadores de mucha calidad como Mirotic, LeDay, Shields, Causeur, al que tenemos un cariño especial aquí, Bolmaro... Van a querer jugar a su mejor nivel. Saben jugar muy bien al baloncesto, tienen un gran entrenador y tiran muy bien de tres puntos. Tenemos que estar concentrados desde el principio hasta el final", analizó.

Sobre sus jugadores, Mateo reconoció que no sabe si Campazzo y Bruno Fernando podrán jugar ante el conjunto italiano. "Vamos a probarlos, pero no sabría decir con certeza si van a formar parte o no de la convocatoria. Vamos a ver cómo evolucionan hoy y si están disponibles para mañana", afirmó sobre el estado físico del base y el pívot.

"Musa es un jugador en el que confío siempre. Es una pieza angular de nuestro equipo. Ayer tuvo una actuación extraordinaria, no solo anotando sino a nivel de rebotes, asistencias, en defensa*estuvo francamente bien", concluyó elogiando al jugador bosnio.