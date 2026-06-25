Chus Mateo recupera a campeones de Europa y a Hugo González para los duelos ante Dinamarca y Georgia

Archivo - El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo. - FIBA - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, convocó a algunos campeones de Europa como Alberto Díaz, Joel Parra, Darío Brizuela, Willy Hernangómez y Jaime Pradilla, ausentes antes por ser de equipos de Euroliga y por lesión en el caso del malagueño, y al base de los Boston Celtics Hugo González para las últimas dos jornadas de la primera fase de la clasificación para el Mundobasket del año que viene en Catar ante Dinamarca y Georgia.

Esta tercera 'ventana FIBA' es la primera en la que el seleccionador, Chus Mateo, podía llamar a jugadores que estén en equipos de la Euroliga y la EuroCup, a los NBA Santi Aldama y Hugo González o a nuevos talentos como el pívot Aday Mara, elegido este martes en el número 12 del 'draft' de la NBA por los Oklahoma City Thunder.

Sin embargo, el ex técnico del Real Madrid no ha llamado ni a Aldama ni a Mara, pero sí al base de los Boston Celtics, que vuelve 17 meses después de su debut con España en febrero de 2025, y a Mario Saint-Supéry, que también juega en Estados Unidos en los Bulldogs de la liga universitaria NCAA.

Además, el entrenador madrileño convoca a los jugadores del Barça Darío Brizuela, Joel Parra y Willy Hernangómez, además de a Jaime Pradilla y Álvaro Cárdenas, flamantes campeones de la Liga Endesa con el Valencia Basket.

También aparecen veteranos como Pierre Oriola (Baxi Manresa) o Alberto Díaz (Unicaja) y repiten Francis Alonso (Breogán), Oriol Paulí (Hiopos Lleida) y Santi Yusta (Casademont Zaragoza), mientras que no están ninguno de los españoles seleccionados en el 'Draft' de la NBA -Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller-.

La doble campeona del mundo se concentrará el próximo lunes 29 de junio para preparar estos dos últimos partidos de la primera fase de clasificación, el primero de ellos en la Caja Mágica de Madrid ante Dinamarca el 2 de julio, y el segundo a domicilio ante Georgia el día 5.