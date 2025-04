Chus Mateo: "Soy el entrenador del Real Madrid y nunca nos quejaremos de los árbitros"

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, rechazó de manera contundente lamentar la actuación arbitral o criticar las decisiones de los colegiados este viernes en la derrota contra Olympiacos en El Pireo, un 2-0 para el equipo griego que no impedirá que los blancos crean en sus opciones de ganar el 'Playoff' de la Euroliga.

"Soy el entrenador del Real Madrid y en mi club no solemos quejarnos nunca de lesiones, árbitros, o lo que sea, fuera del partido. Durante el partido vamos a luchar, nos podemos quejar si creemos que no es una decisión correcta. Creo en la honestidad de los árbitros y nunca nos quejaremos de los árbitros después de un partido, nunca. Soy un hombre del deporte, nunca me voy a quejar de lo que ha pasado en la pista", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los blancos apuntó que tratarán de mejorar sin pensar que necesitan tres victorias seguidas para estar en la 'Final Four'. "Trataremos de mejorar nuestro baloncesto el próximo partido e intentaremos ganar. Solo necesitamos ganar una vez, después otra vez quizá", afirmó pensando en el duelo del martes en Madrid.

"No es fácil tener buenos porcentajes cuando te defienden como Olympiacos. Tienen un nivel físico que hace difícil encontrar tiros. Tenemos que seguir creyendo, vamos a pelear hasta el final. En el Real Madrid se dice que hasta el final se puede, hasta el último segundo. No vamos a pararnos ahora", apuntó.

"Sé que es muy difícil ganar al Olympiacos fuera de casa porque es un buen equipo, campeón de la fase regular, con grandes jugadores con experiencia y un gran entrenador, con una excelente atmósfera de baloncesto en el pabellón. Hemos tenido un inicio mejor que el primer partido. Pudimos ganar hoy, se nos escapó en los últimos ataques, alguna pérdida", añadió.