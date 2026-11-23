MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, aseguró que está con "tranquilidad" de cara a realizar "una buena ventana" en los dos importantes partidos de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Catar del año que viene por el "buen nivel" de sus jugadores y apuntó como clave hacer "una buena química" y "saber lo mucho" que se juegan.

"Siempre me da tranquilidad el hecho de ver a estos jugadores de tan buen nivel y que están jugando, a un altísimo nivel en sus clubes, y que cada vez que vienen aquí y se conjuran para sacar situaciones difíciles adelante, siempre lo han conseguido. Así que estemos tranquilos que vamos a hacer una buena ventana, seguro", apuntó Chus Mateo a los medios tras el primer entrenamiento para preparar los partidos ante Montenegro y Grecia.

El jueves ante el combinado balcánico, el técnico no podrá contar con Alberto Abalde y Jaime Pradilla, del Real Madrid, ni con Santi Yusta, del Anadolu Efes, por sus compromisos de Euroliga del miércoles, pero no le preocupa porque sabe que "el resto van a dar un nivel seguramente muy, muy bueno también como ya lo han demostrado en otras ocasiones".

En este sentido, el madrileño subrayó que todos saben en la selección que "de lo que se trata es no solamente del nombre, sino del equipo". "Si somos capaces de generar una buena química, de hacer un buen trabajo, de hacer bien las cosas, de entender bien la preparación y saber lo mucho que nos jugamos y lo importante de la cita, pues seguramente va a salir bien", remarcó.

Mateo tampoco esconde de las dificultades de entrenamiento que traen estas ventanas con poco tiempo para hacerlo. "Es verdad que hay que elegir bien en qué momento meter cada situación, cómo recordarlas a los chicos, porque aunque ya no partimos de cero y ya hay cosas que hemos trabajado en ventanas anteriores", advirtió.

Por ello, insiste a sus jugadores a que sepan de "la importancia" de los partidos. "Que sepan que ganar nos clasificaría sin duda, que tendríamos muchas posibilidades de estar dentro, y los afrontamos, sabiendo también que es una ventana diferente donde va a haber una incorporación de los jugadores de una forma paulatina por las circunstancias de la competición", recordó.

"Obviamente, no todos los jugadores son los mismos de siempre ni tienen el mismo tiempo de preparación, pero, bueno, ahora de lo que se trata es de entrar directamente a jugar y de ganar. Entrar con un día de preparación y ser capaces de llevarnos el partido", sentenció el seleccionador nacional.