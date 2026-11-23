Archivo - Yankuba Sima, en un partido con la selección española. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot español del ALBA Berlín Yankuba Sima no se incorporará este lunes a la concentración de la selección absoluta por unas molestias físicas, por las que causa baja para los partidos ante Montenegro y Grecia de la segunda ronda de clasificación al Campeonato del Mundo de Catar 2027.

Según un comunicado de la Federación Española de Baloncesto (FEB), el pívot "causa baja por unas molestias físicas" que le impedirán estar en la concentración que el equipo entrenado por Chus Mateo inicia este lunes en Guadalajara.

Sima era uno de los seis jugadores invitados para esta 'ventana' -junto a Héctor Alderete (La Laguna Tenerife), Carlos Alocén (CB Gran Canaria), Mikel Sanz (Hiopos Lleida), Pablo Tamba (Bàsquet Manresa) y Adrián Torres (Joventut)-, ya que aquellos seleccionados que tienen compromisos de Euroliga con sus equipos esta semana se incorporarán más tarde.

La doble campeona del mundo arrancará esta doble jornada el jueves 26 de noviembre visitando en Podgorica (19.00 horas) a Montenegro y tres días después, el domingo 29, recibirá (18.00 horas) en el Pabellón Fontes do Sar de Santiago de Compostela a Grecia, en dos duelos claves para sus aspiraciones de estar en el Mundial de 2027.