Costello se perderá por molestias en la rodilla izquierda los próximos partidos del Valencia Basket

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Valencia Basket confirmó este jueves que no podrá contar por lesión "los próximos partidos" con el pívot estadounidense Matt Costello, empezando por la visita del Maccabi Tel Aviv israelí al Roig Arena en la Euroliga.
Según indicó el conjunto 'taronja', el técnico Pedro Martínez no podrá contar con el americano "debido a unas molestias en la rodilla izquierda". "Su evolución marcará su regreso a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros", añadió.