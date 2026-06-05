Cristina Ouviña deja el Valencia Basket tras 6 temporadas y 11 títulos

Archivo - Cristina Ouviña en un partido con el Valencia Basket - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La base española Cristina Ouviña no continuará en el Valencia Basket la próxima temporada después de finalizar su vinculación contractual con la entidad 'taronja', poniendo fin a una etapa de seis campañas en las que se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la historia del equipo femenino.

El club valenciano agradeció este viernes en un comunicado la "dedicación, el compromiso y la contribución" de la jugadora aragonesa durante un periodo marcado por el crecimiento del proyecto y la conquista de los títulos logrados hasta la fecha por el conjunto femenino.

Ouviña llegó a Valencia en el verano de 2020, cuando el equipo afrontaba apenas su tercera temporada en la máxima categoría del baloncesto nacional. Desde su aterrizaje asumió un papel protagonista dentro y fuera de la pista, ejerciendo como una de las líderes del vestuario y siendo reconocida ya en su primer curso como la mejor jugadora nacional de la Liga Femenina Endesa.

Durante su etapa en el club formó parte de la plantilla que conquistó once trofeos: una EuroCup Women, una SuperCup Women, cuatro títulos de Liga Femenina Endesa, tres Supercopas de España y dos Copas de la Reina. Además, ocupó responsabilidades de capitanía en los últimos años, consolidándose como una de las referentes del vestuario.

La internacional española también deja una importante huella estadística. Se despide como la cuarta jugadora con más partidos disputados en la historia del Valencia Basket, con 207 encuentros oficiales, y figura entre las mejores de la entidad en apartados como asistencias, recuperaciones, puntos, rebotes y triples anotados.

Su trayectoria en el club estuvo marcada igualmente por un paréntesis especial durante la temporada 2024/25, cuando se ausentó temporalmente de las pistas para ser madre, antes de regresar al equipo y seguir ampliando un palmarés que la sitúa entre las jugadoras más importantes de la entidad.

El Valencia Basket quiso desear a Ouviña suerte en sus próximos desafíos deportivos y personales y destacó que siempre formará parte de la familia 'taronja' tras una etapa que coincidió con la consolidación del equipo entre las grandes referencias del baloncesto femenino español y europeo.