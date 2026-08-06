Damion Baugh ficha por el Baskonia hasta 2028

El jugador estadounidense Damion Baugh en el anuncio de su fichaje por el Kosner Baskonia. - KOSNER BASKONIA

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escolta estadounidense Damion Baugh se incorporó este jueves al Kosner Baskonia, con el que disputará dos temporadas, hasta 2028, y con la opción de prorrogar su contrato una campaña más, tras el acuerdo alcanzado entre el jugador y el club vitoriano.

Baugh, de 1,91 metros, se incorporó al conjunto dirigido por el técnico Paolo Galbiati para afrontar su primera experiencia en el baloncesto europeo, al menos hasta 2028, tras su paso por los Valley Suns estadounidenses.

Allí, el jugador, de 26 años, disputó 34 encuentros en los que promedió 22,4 puntos, 5,9 rebotes, 8 asistencias y 2,1 robos por partido durante la temporada pasada en la G-League.

Baugh se formó en la Universidad de Memphis donde disputó dos temporadas con los Tigers antes de dar el salto al baloncesto profesional. En 2024 debutó en la NBA con Charlotte Hornets y también pasó por la Basketball Africa League (BAL) con Al Ahly, donde firmó el primer 'triple-doble' de la historia de la competición y estableció el récord de asistencias en un partido con 18.