Dino Radja: "La NBA es la oportunidad para Tavares de ver lo bueno que es"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exjugador croata de baloncesto Dino Radja es un buen conocedor de las diferencias entre NBA y Euroliga, con la referencia siempre a la gran industria americana y a la competitividad europea en una comparación candente, aunque para un "buen y exitoso jugador" como Edy Tavares, cruzar el charco puede ser "un nuevo reto".

"Es un buen jugador, sin duda. Ha tenido grandes años en Euroliga, quizá es buena idea para él tener un nuevo reto. Ha tenido éxito muchos años, quizá ahora es una buena oportunidad para él de ver lo bueno que es", comenta uno de los mejores jugadores europeos de la historia en una entrevista con Europa Press.

El embajador de la NBA participó en la presentación en Valencia de la II edición de las Finales Europeas de la Junior NBA el próximo mes de junio, jóvenes talentos que tendrán que hacerse una importante pregunta antes de pensar en la NBA o en la Euroliga. "Cada uno debe ponerse delante del espejo. Depende de cuánto quieras mejorar, cuánto quieras trabajar y no tener una juventud normal. No hay atajos para triunfar, te tienes que dedicar al máximo", afirma.

Pese a la sugerencia para el 'gigante' de Cabo Verde que juega en el Real Madrid desde 2017, Radja avisa también de los peligros de la NBA, los cuales seguramente sufrió el propio Tavares cuando llegó a la liga norteamericana en 2015. "En la NBA no tienes tiempo de entrenamiento. Son muchos partidos, muchos viajes y no tienes tiempo de desarrollar tus habilidades. En Europa es mejor", dice.

"Son jugadores sin experiencia y van a tener menos posibilidades de convertirse en buenos jugadores", opina. El croata, pionero en abrir el camino de Europa a Estados Unidos, es consciente de la importancia primero del desarrollo personal, algo que se complica en la NBA con tanto viaje y tanto partido, sin hueco para entrenar.

"La NBA se ha desarrollado más como un negocio, un negocio muy exitoso. Son muchos partidos y no hay tiempo, sólo en verano si no tienes compromisos internacionales. Entonces es cuando tienes tiempo para evolucionar en tu juego, pero sólo jugar, si no estás listo para jugar minutos importantes, es muy duro que un jugador sin experiencia se desarrolle, salvo que seas un número uno o dos del 'draft' que entonces van a invertir en ti", explica.

Pese a que la calidad de los jugadores sigue siendo mayor en la NBA, la Euroliga no tiene nada que envidiar a los americanos, siendo una competición mucho más "estricta". "El baloncesto europeo es diferente. La NBA es más corre y dispara, es como un 'All Star', son todo grandes jugadas. En Europa la defensa aprieta más. No hay por supuesto el talento que hay en la NBA, pero todo es más estricto, más duro, es difícil anotar 100 puntos", afirma.

Por otro lado, para Radja la defensa ha perdido la intensidad y el jugador que ataca está muy protegido por los árbitros. "Hace 30 años, cuando yo jugaba, era mucho más duro. Cuando entrabas en la 'pintura' eras asfixiado por la defensa, por todo el equipo. Hoy no se puede tocar al atacante, es más fácil lograr números. Son tiempos diferentes, jugadores distintos", confiesa.

El croata, de 56 años, formó parte de la mítica Jugoplastika Split, fábrica de talentos con tres Euroligas consecutivas, y triunfó en la NBA con Boston Celtics. En clave española, Radja no se mojó entre Real Madrid y Barça, aunque mostró su predilección hacia el conjunto azulgrana, por sus duelos a finales de los 90.

"Tengo una historia con ellos, jugando contra ellos, tengo amigos de ese equipo", recordando dolorosas derrotas del Barça en una semifinal y dos finales de la Copa de Europa. "El baloncesto español siempre ha estado bien guiado y marcando la diferencia. No es un accidente que haya ganado tantas medallas. Tiene una gran escuela y una gran organización desde su Federación", añade.

Con todo, el dos veces campeón y MVP de la 'Final Four' de 1989, reconoce el favoritismo del Real Madrid visto lo visto en la Fase Regular. "El Real Madrid está dominando la Euroliga, pero cuando se trata de un partido, en la 'Final Four', nunca se sabe. El año pasado el Real Madrid perdió dos partidos en casa y luego pasó lo que pasó. Todo puede pasar, hay muchos equipos igualados", termina.