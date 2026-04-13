El Dubai BC contrata al esloveno Aleksander Sekulic como nuevo técnico hasta final de temporada

Archivo - Aleksander Sekulic durante un partido con la selección de Eslovenia - Michal Dubiel / LiveMedia / DPPI / AFP7 / Europa P

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Dubai Basketball anunció este lunes el nombramiento del esloveno Aleksander Sekulic como su nuevo entrenador hasta final de temporada y como relevo de su compatriota Jurica Golemac, destituido tras la derrota en casa ante el Anadolu Efes turco que le deja ya sin depender de sí mismo para clasificarse para el 'Play-in' de la Euroliga 2025-2026.

El técnico de 48 años debutará en el banquillo del conjunto dubaití este próximo viernes en Zenica (Bosnia-Herzegovina) contra el Valencia Basket en la última jornada de la fase regular de la máxima competición, en la que necesita ganar y espera que el Barça caiga en el Palau Blaugrana ante el Bayern Múnich alemán para hacerse con la décima plaza y poder jugar la repesca para entrar en los 'playoffs'.

Desde 2020, Sekulic ocupa también el cargo de seleccionador de Eslovenia, a la que llevó al cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio del año 2021, y también formó para del cuerpo técnico que conquistó la medalla de oro en el EuroBasket 2017 que organizó su país.