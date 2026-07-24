Elisa Aguilar: "El baloncesto español femenino está en un momento idóneo, uno de los mejores de nuestra historia"

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar (centro); la Dra. Elena Abarca, vicepresidenta de HM Hospitales; y el seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, en el anuncio de la convocatoria para preparar el Mundial 2026. - FEB

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, defendió que el baloncesto español femenino está "en un momento idóneo, probablemente uno de los mejores" de su historia, gracias a "un crecimiento sostenido y una regularidad espectacular", al mismo tiempo que advirtió que el próximo Mundial en Alemania es "importante" y "especial", tras la ausencia de España en Australia 2022.

"Es un día especial. Iniciamos el camino al Mundial de Berlín. Un Mundial que es especial porque en el último, que fue en Australia, no participamos. El baloncesto español femenino está en un momento idóneo, probablemente uno de los mejores en nuestra historia, y eso es mucho decir, porque llevamos una tradición de dos décadas construyendo, con un crecimiento sostenido y una regularidad espectacular", destacó en un evento celebrado en el Hospital Universitario HM Sanchinarro.

Desde allí, antes de que el seleccionador nacional femenino, Miguel Méndez, Aguilar celebró que el combinado español vaya al próximo Mundial de Alemania -del 4 al 13 de septiembre- "con un presente con muchísimo esplendor". "También vamos con un equipo de juventud y veteranía que sinceramente va a ser un difícil rival a batir", describió.

La presidenta desveló en la convocatoria el nombre de Alba Torrens, la capitana. "Es un ejemplo de generosidad, de liderazgo, de competitividad. Es un valor tener como jugadora como Alba, no solo por el talento que evidentemente tiene, sino también por esa experiencia que se necesita para navegar esa presión y esa exigencia que nos va a requerir un torneo tan importante como el Mundial", agregó.

"Todas las jugadoras van a estar a las órdenes de Miguel Méndez, que es la máxima o la principal garantía de nuestro equipo. Su liderazgo, su templanza y su conocimiento van a marcar el punto competitivo de nuestra selección", dijo sobre el técnico.

La selección afronta un verano "diferente", ya que hay jugadoras que vendrán "más tarde", porque están ahora en la NBA femenina. "Es una situación nueva, es la realidad del baloncesto femenino actual. Pero estoy segura que vamos a salir en losas por la maestría de Miguel, que de sobra ha demostrado en muchas ocasiones", alabó.

Aguilar espera que "todo el equipo" vaya al Mundial "con ese cariño de la afición española", ya jugarán ante Nigeria y Bélgica, en Tenerife, y frente a Mali y China, en Zaragoza. Encuentros de los que espera que regresen "cargadas de ese sentimiento de apoyo", del que está "convencida que en algún momento se va a requerir en el Mundial".

"Es un torneo importante para la selección y toda la ilusión que llevamos por la lista de Miguel y por la combinación que tenemos de generaciones viene muy bien con el lema de 'Volvamos a soñar'. Volvamos a soñar como en 2018 -bronce en el Mundial-, como el pasado verano en Atenas -plata en el Eurobasket- y como siempre que una jugadora se pone la camiseta de España, porque no hay mayor orgullo y privilegio. Ellas saben de su responsabilidad, nosotros creo que tenemos que saber también la nuestra, que es apoyarlas a muerte", concluyó.