Elisa Aguilar: "Scariolo quiere irse por la puerta grande"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, defendió este lunes que el seleccionador nacional masculino, Sergio Scariolo, "quiere irse por la puerta grande y dándolo todo" en el Eurobasket que se está disputando conjuntamente en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, su último torneo al frente del banquillo.

"Sinceramente, ya veremos cuando acabe, se le va a decir todo lo bueno que ha sido para nuestra historia, porque es el entrenador más laureado y más importante de los 100 años de historia de nuestra federación. Conociéndole que quiere irse por la puerta grande y dándolo todo, como siempre lo ha hecho", dijo la dirigente en declaraciones publicadas en redes sociales por la FEB.

Aguilar se mostró "muy agradecida" a Scariolo, que está disputando el Eurobasket, su último torneo al frente de la selección, "por toda su aportación y, sobre todo, a parte de las medallas, por todo lo que ha dejado como legado". "Todavía tendremos tiempo para darle todavía aún más las gracias porque se lo merece", agregó.

Ante el inminente cambio de ciclo, la presidenta defendió que hablar del siguiente cuerpo técnico "no sería muy inteligente". "El que venga, con los jugadores que venga, van a dar el máximo y estoy convencida de que la historia de nuestra camiseta, la historia de España, va a seguir avanzando y vamos a seguir diciendo mucho en Europa y en el mundo", aseguró.

"Ni es justo ni sería inteligente que estemos permanentemente pensando en Pau (Gasol), en Marc (Gasol), en Ricky (Rubio), en Sergio (Scariolo). Ahora estamos en un nuevo ciclo, los jugadores tienen unas ganas enormes de hacer su historia y el que venga tendrá ganas de hacer su historia y agradecidos a lo que ha hecho Sergio, a lo que han hecho las generaciones pasadas, a esas 11 semifinales en las que hemos estado de forma ininterrumpida. Eso está al alcance de muy pocos y afortunadamente hemos sido a nosotros", aseveró.

Finalmente, Aguilar dijo tener la motivación "intacta", tras caer en el estreno del Eurobasket ante Georgia y vencer en los dos siguientes a Bosnia y Chipre. "Ese primer partido siempre cuesta, jugamos contra un equipo potente, ellos sacaron muchas virtudes de todo su juego, a nosotros nos costó, a trompicones y no pudo ser", analizó.

"Pero la respuesta posterior ha sido positiva, la que va en nuestro ADN, nuestros valores, que es volver todavía más fuertes y sabiendo que contra Bosnia hicimos un partido muy bueno, contra Chipre todo el mundo aportó. Y ahora tenemos dos partidos importantes contra Italia y Grecia, en el que nos vamos a jugar la posición, tener unos octavos de final un poco más asequibles. Aunque con quien nos encontremos va a ser duro, pero también vamos a ser muy duros para cualquier rival", concluyó.